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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre 95 vagas temporárias com salários de até R$ 4,8 mil

Inscrições são gratuitas e acontecem nos dias 6 e 7 de abril

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/04/2026 - 8:40 h

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Prefeitura baiana abre vagas de emprego
Prefeitura baiana abre vagas de emprego -

A Prefeitura de Conceição do Jacuípe, a cerca de 104 km de Salvador, abriu 95 vagas temporárias em processos seletivos simplificados para atuação na rede municipal, com salários que chegam a R$ 4.867,77.

As inscrições são gratuitas e acontecem nos dias 6 e 7 de abril, das 8h às 13h, na sede da prefeitura.

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Para participar, os candidatos devem comparecer presencialmente e apresentar os seguintes documentos:

  • currículo
  • RG
  • CPF
  • comprovante de residência
  • comprovante de escolaridade
  • certidões negativas e documentos que comprovem experiência profissional

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Vagas e salários

As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio e superior.

O primeiro edital oferece 18 vagas para nível superior na área de Educação, com cargos como coordenador pedagógico e psicopedagogo. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.867,77.

Já o segundo edital reúne 77 vagas para níveis fundamental e médio, com salário de R$ 1.621.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

  • 40 para ajudante de turma
  • 9 para auxiliar administrativo
  • 5 para porteiro
  • 23 para auxiliar de serviços gerais

Etapas e prazos

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular, entre os dias 8 e 10 de abril, e entrevistas, previstas para o dia 14.

O resultado final deve sair em 24 de abril, com a convocação dos aprovados entre os dias 27 e 29.

Os editais também reservam 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. Os contratos terão duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período.

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Tags:

Bahia conceição do jacuípe empregos vagas

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