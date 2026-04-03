OPORTUNIDADE
Prefeitura abre 95 vagas temporárias com salários de até R$ 4,8 mil
Inscrições são gratuitas e acontecem nos dias 6 e 7 de abril
Por Ane Catarine
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A Prefeitura de Conceição do Jacuípe, a cerca de 104 km de Salvador, abriu 95 vagas temporárias em processos seletivos simplificados para atuação na rede municipal, com salários que chegam a R$ 4.867,77.
As inscrições são gratuitas e acontecem nos dias 6 e 7 de abril, das 8h às 13h, na sede da prefeitura.
Para participar, os candidatos devem comparecer presencialmente e apresentar os seguintes documentos:
- currículo
- RG
- CPF
- comprovante de residência
- comprovante de escolaridade
- certidões negativas e documentos que comprovem experiência profissional
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Vagas e salários
As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio e superior.
O primeiro edital oferece 18 vagas para nível superior na área de Educação, com cargos como coordenador pedagógico e psicopedagogo. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.867,77.
Já o segundo edital reúne 77 vagas para níveis fundamental e médio, com salário de R$ 1.621.
As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
- 40 para ajudante de turma
- 9 para auxiliar administrativo
- 5 para porteiro
- 23 para auxiliar de serviços gerais
Etapas e prazos
A seleção será feita em duas etapas: análise curricular, entre os dias 8 e 10 de abril, e entrevistas, previstas para o dia 14.
O resultado final deve sair em 24 de abril, com a convocação dos aprovados entre os dias 27 e 29.
Os editais também reservam 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. Os contratos terão duração de até um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um período.
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