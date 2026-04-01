OPORTUNIDADE E INCLUSÃO
BYD seleciona pessoas com deficiência para 49 vagas imediatas na Bahia
As cidades de Camaçari, Salvador, Dias D’Ávila e Mata de São João foram contempladas na iniciativa
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
A BYD, empresa líder em produção de carros elétricos, promoveu nesta quarta-feira, 1º, um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência com atuação no Complexo Industrial de Camaçari.
Ao todo, cerca de 49 vagas estão sendo oferecidas para PcD, nas áreas de:
- produção
- logística
- almoxarifado
- cozinha.
Os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes turnos, conforme disponibilidade, com previsão de início das atividades a partir de maio. As cidades de Camaçari, Salvador, Dias D’Ávila e Mata de São João foram contempladas na iniciativa.
O processo de seleção foi realizado em parceria com o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT) de Camaçari e o Sine Bahia. Na primeira fase, os órgãos selecionaram os candidatos e, os recrutadores da BYD iniciaram as entrevistas.
As seleções seguiram critérios rigorosos de saúde ocupacional e validação conforme a Lei de Cotas. Foram considerados perfis de pessoas com:
- Deficiência visual (visão monocular ou baixa visão)
- Deficiência auditiva (unilateral ou bilateral, com candidatos oralizados)
- Deficiências físicas que permitam mobilidade compatível com as atividades operacionais da fábrica.
Segundo o Vice-Presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto do Brasil, Alexandre Baldy, a iniciativa reforça o papel estratégico da Bahia para as operações da BYD no país.
Leia Também:
“Este processo seletivo, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência, reflete a nossa convicção de que ambientes diversos são mais inovadores, produtivos e humanos. A Bahia, com sua riqueza cultural e potencial social, é um território essencial para avançarmos nessa agenda, promovendo oportunidades reais, com acessibilidade e respeito, e contribuindo para uma transformação positiva no mercado de trabalho local”, afirma o executivo.
Na última sexta-feira, 27, a unidade atingiu a marca de 3.500 funcionários brasileiros, sendo 97% baianos e 56% camaçarienses, apenas cinco meses após o início das operações. Com a previsão de mais 3 mil contratações ao longo dos próximos meses, o total deve ultrapassar 6 mil trabalhadores.
Além disso, aproximadamente 3,5 mil profissionais terceirizados seguem envolvidos nas obras de construção, consolidando o empreendimento como um dos principais pólos industriais em expansão na Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes