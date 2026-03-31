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IMPULSO

Salvador ganha segundo centro de conexões da Gol

Anúncio oficial ocorreu na tarde desta terça-feira, 31

Redação

Por Redação

31/03/2026 - 21:52 h

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Jerônimo participou do lançamento do segundo centro de conexões (HUB) da Gol Linhas Aéreas.
Jerônimo participou do lançamento do segundo centro de conexões (HUB) da Gol Linhas Aéreas. -

Um dos principais destinos turísticos do Nordeste e do Brasil, Salvador ganha, na semana em que celebra 477 anos de fundação, um novo impulso na conectividade aérea. A partir de abril, a capital baiana passa a contar com um segundo centro de conexões (HUB) da Gol Linhas Aéreas.

O anúncio oficial ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, durante solenidade no Palacete Tirachapéu, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador, Geraldo Júnior, e do secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar.

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“Agradeço a confiança da Gol ao reconhecer o potencial do nosso estado e a importância da aviação para o desenvolvimento econômico, que está diretamente ligado à integração com outras regiões. Na Bahia, enxergamos no turismo uma grande oportunidade de geração de emprego, renda e arrecadação”, afirmou o governador.

Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o número de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães passou de 6.350 para 7.620 — um crescimento de 20%.

Para a vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Gol, Renata Fonseca, o cenário é positivo. “Um estudo demonstrou que a Bahia é um estado que permite crescimento contínuo e há demanda. A demanda está superando as expectativas, e esperamos que ela cresça ainda mais para que possamos ampliar a oferta de voos e a conectividade", afirmou a executiva.

Salto na oferta de assentos

A implantação do segundo centro de conexões resultará em um aumento de 28% na oferta de assentos, na comparação entre abril de 2026 e abril de 2025. O desempenho reforça a presença da companhia na região: enquanto o setor aéreo como um todo registrou crescimento de 13% no período, já a Gol praticamente dobrou esse índice.

O secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, destaca os impactos econômicos da iniciativa. “A implantação do segundo centro de conexões amplia o fluxo turístico e fortalece a competitividade da Bahia frente a outros destinos. Isso se reflete diretamente na economia, com geração de emprego e renda para os baianos ao longo de todo o ano”, pontuou.

Conectividade noturna e regional

A nova operação se soma ao primeiro centro de conexões já existente no aeroporto, com partidas concentradas entre 14h30 e 15h10. O diferencial agora é a criação de uma nova janela operacional no período noturno, entre 22h40 e 23h55.

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Ao todo, serão 44 novas decolagens semanais em Salvador, ampliando de forma estratégica a frequência de voos para nove destinos: São Paulo (Congonhas), Belo Horizonte (Confins), Vitória, Natal, Maceió, Recife, Fortaleza, Campina Grande (Paraíba) e Petrolina (Pernambuco).

Para Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil, a medida eleva o papel logístico da capital baiana. “Além de ampliar a oferta de voos, o novo centro de conexões contribui para a atração de rotas internacionais, ao facilitar a integração de passageiros de diversas regiões e posicionar Salvador de forma ainda mais competitiva no turismo e nos negócios”, afirmou.

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Tags:

aeroporto internacional de salvador gol linhas aéreas Turismo na Bahia

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