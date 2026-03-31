Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

Em entrevista ao A TARDE Cast, secretário detalhou estratégias da pasta para os próximos anos - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

A experiência no front das encostas e a gestão de crises na Defesa Civil de Salvador (Codesal) foram os pilares que moldaram a visão técnica e social de Sosthenes Macedo, atual secretário de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Em entrevista ao A TARDE Cast, podcast do grupo A TARDE, o secretário detalhou as estratégias da pasta para os próximos anos, destacando a reocupação do Centro Histórico e a necessidade de enfrentar a gentrificação através da habitação de interesse social.

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Para Macedo, o desenvolvimento urbano de Salvador hoje deve ser interpretado como a capacidade da gestão em converter legislação em melhoria direta na vida do cidadão. Ele ressaltou que a capital passa por um ciclo de modernização legislativa com as revisões do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS).

“Os pilares da revisão do PDDU para os próximos anos passam por uma Salvador mais resiliente e inclusiva”, afirmou.

Centro e comércio

Um dos pontos centrais da gestão de Sosthenes é a reocupação do Centro Histórico e do Comércio. O secretário garantiu que há vontade política para converter prédios subutilizados ou abandonados em unidades habitacionais.

O foco é conter o avanço da gentrificação — processo que valoriza áreas históricas, mas frequentemente expulsa as populações de menor renda.

“O objetivo é atrair novos moradores, mas garantir que a essência social da região seja preservada, transformando o abandono em moradia digna”, pontuou o titular da Sedur.

Relação institucional

Questionado sobre a convivência com o Governo do Estado em projetos estruturantes, como o VLT e obras de macrodrenagem, Sosthenes classificou a relação como “boa e republicana”. Segundo ele, o foco das intervenções deve ser o benefício da população, o que exige diálogo técnico acima das disputas políticas.

Apesar dos avanços, o secretário admitiu que ainda existem “gargalos” na capital que incomodam o prefeito Bruno Reis. Ele assegurou que a Sedur trabalha para destravar processos que garantam a sustentabilidade do modelo de gestão para as próximas décadas.

Futuro político

Nome frequente nas bolsas de apostas políticas, Sosthenes Macedo foi cauteloso ao ser questionado sobre possíveis candidaturas. O secretário afirmou que, no momento, não se vê em um papel eletivo, embora não tenha descartado mudanças de planos a longo prazo.

“O foco agora é a gestão e o compromisso com a cidade. No futuro, as coisas podem mudar”, desconversou.