AUTOS
BYD anuncia modelo Dolphin Mini 2026 por menos de R$ 100 mil
Modelo recebe preço promocional para várias pessoas
Siga o A TARDE no Google
A BYD anunciou a chegada de uma nova estratégia comercial no Brasil que oferece o Dolphin Mini 2026 a menos de R$ 100 mil. O veículo elétrico produzido na fábrica de Camaçari, na Bahia, será oferecido com o preço mais baixo para públicos que contam com isenções fiscais, como taxistas e pessoas com deficiência (PcD).
A nova configuração, nomeada como GL, integra a política da montadora de ampliar a competitividade no segmento dos veículos elétricos.
Além do modelo compacto, a iniciativa também inclui condições específicas para os modelos híbridos:
- King;
- Song Pro.
Novidades na versão GL
A principal novidade na versão GL do BYD Dolphin Mini está no conjunto de baterias, que foi ajustado para reduzir custos e tornar o modelo mais acessível.
Autonomia
Agora, o Dolphin Mini passa a contar com uma bateria de 30 kWh, oferecendo uma autonomia de até 250 quilômetros, segundo o padrão do Inmetro.
Motorização
O conjunto mecânico foi mantido como na versão anterior, com um motor elétrico dianteiro de 75 cv de potência e 13,8 kgfm de torque.
O desempenho continua alinhado à proposta urbana do veículo, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em aproximadamente 15 segundos e com sua velocidade máxima limitada eletronicamente.
Leia Também:
Equipamentos e dimensões mantidas
Por mais que o sistema de bateria tenha apresentado mudanças, o modelo segue o mesmo pacote de equipamentos das versões anteriores. Entre os itens estão:
Central multimídia com tela de 10,1 polegadas e rotação, compatibilidade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay;
- painel digital;
- carregador por indução;
- banco do motorista com ajustes elétricos.
O carro ainda preserva as dimensões compactas dos outros modelos, com 3,78 metros de comprimento e porta-malas de 230 litros, além de itens de itens de segurança como:
- seis airbags;
- assistências de condução, incluindo piloto automático.
Estratégia mira expansão no país
A produção nacional e a oferta por meio de venda direta fazem parte da estratégia da BYD para ampliar sua presença no mercado brasileiro, especialmente no segmento de entrada dos carros elétricos.
Para reforçar a atratividade, a montadora mantém política de garantia ampliada, com cobertura de seis anos para o veículo e oito anos para motor elétrico e baterias, sem limite de quilometragem para uso particular.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes