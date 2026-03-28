BYD anuncia modelo Dolphin Mini 2026 por menos de R$ 100 mil

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BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação | BYD

A BYD anunciou a chegada de uma nova estratégia comercial no Brasil que oferece o Dolphin Mini 2026 a menos de R$ 100 mil. O veículo elétrico produzido na fábrica de Camaçari, na Bahia, será oferecido com o preço mais baixo para públicos que contam com isenções fiscais, como taxistas e pessoas com deficiência (PcD).

A nova configuração, nomeada como GL, integra a política da montadora de ampliar a competitividade no segmento dos veículos elétricos.

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Além do modelo compacto, a iniciativa também inclui condições específicas para os modelos híbridos:

King;

Song Pro.

Novidades na versão GL

A principal novidade na versão GL do BYD Dolphin Mini está no conjunto de baterias, que foi ajustado para reduzir custos e tornar o modelo mais acessível.

Autonomia

Agora, o Dolphin Mini passa a contar com uma bateria de 30 kWh, oferecendo uma autonomia de até 250 quilômetros, segundo o padrão do Inmetro.

Motorização

O conjunto mecânico foi mantido como na versão anterior, com um motor elétrico dianteiro de 75 cv de potência e 13,8 kgfm de torque.

O desempenho continua alinhado à proposta urbana do veículo, com uma aceleração de 0 a 100 km/h em aproximadamente 15 segundos e com sua velocidade máxima limitada eletronicamente.

Equipamentos e dimensões mantidas

Por mais que o sistema de bateria tenha apresentado mudanças, o modelo segue o mesmo pacote de equipamentos das versões anteriores. Entre os itens estão:

Central multimídia com tela de 10,1 polegadas e rotação, compatibilidade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay;

painel digital;

carregador por indução;

banco do motorista com ajustes elétricos.

O carro ainda preserva as dimensões compactas dos outros modelos, com 3,78 metros de comprimento e porta-malas de 230 litros, além de itens de itens de segurança como:

seis airbags;

assistências de condução, incluindo piloto automático.

Estratégia mira expansão no país

A produção nacional e a oferta por meio de venda direta fazem parte da estratégia da BYD para ampliar sua presença no mercado brasileiro, especialmente no segmento de entrada dos carros elétricos.

Para reforçar a atratividade, a montadora mantém política de garantia ampliada, com cobertura de seis anos para o veículo e oito anos para motor elétrico e baterias, sem limite de quilometragem para uso particular.