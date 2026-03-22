BYD prepara picape contra Strada; Fiat reage e corta preços no Brasil

Duelo - Foto: Imagem gerada com ajuda de IA

A gigante chinesa BYD confirmou que trabalha no desenvolvimento de uma picape compacta projetada especificamente para desafiar a hegemonia da Fiat Strada — o veículo mais vendido do país nos últimos anos.

Enquanto os chineses aceleram os testes de engenharia, a montadora italiana blinda sua liderança aplicando reduções de preço agressivas no varejo nacional.

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Fiat reage e corta preços da Strada em mais de R$ 27 mil

Fiat Strada | Foto: Imagem gerada com ajuda de IA

A Fiat não assiste ao avanço da concorrência de braços cruzados. Para sustentar o ritmo forte de emplacamentos em 2026, a montadora de Betim (MG) aplicou reduções severas na tabela da picape compacta voltada para frotistas, microempresas e produtores rurais (venda direta via CNPJ).

Os abatimentos chegam na casa dos R$ 27 mil nas versões de entrada e intermediárias de trabalho:

Fiat Strada Freedom cabine Plus 1.3 Flex 2026: De R$ 120.490,00 por R$ 92.775,00 (desconto de R$ 27.715,00).

Fiat Strada Endurance cabine Plus 1.3 Flex 2026: De R$ 113.490,00 por R$ 87.385,00 (desconto de R$ 26.105,00).

O plano da BYD: produção na Bahia e motorização híbrida flex

A futura picape pequena da BYD é tratada como prioridade global pela matriz na China, mas o seu principal foco comercial será a América Latina. Para ganhar escala e competitividade logística, a montadora planeja concentrar a fabricação da nova caminhonete no complexo industrial de Camaçari, na Bahia.

Diferente do modelo tradicional a combustão da concorrência, a receita da BYD será a eletrificação. O utilitário deve estrear no mercado brasileiro a partir de 2027 utilizando um conjunto mecânico híbrido plug-in (PHEV). O trem de força será baseado no motor 1.5 DM-i (já consagrado em SUVs como o Song Plus), mas devidamente convertido para rodar também com etanol.

Para estruturar o projeto, a engenharia da fabricante importou unidades da Fiat Strada para a Ásia para submetê-las a processos de desmontagem, benchmarking e avaliação de suspensão. O objetivo é entregar a robustez exigida pelo consumidor brasileiro associada ao consumo eficiente dos eletrificados.

Estratégia Fiat

Com essa estratégia de precificação agressiva, a Fiat aproxima o custo de aquisição de uma picape de trabalho ao valor de hatches compactos de entrada no Brasil, dificultando a migração de clientes tradicionais para novas marcas.