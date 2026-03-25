Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Geely traz mais 3.300 carros elétricos ao Brasil e amplia disputa no mercado

Montadora busca aumentar a presença no mercado de automóveis no Brasil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/03/2026 - 15:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil
Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil -

A montadora de carros chinesa Geely reforçou sua estratégia de adentrar no mercado automobilístico brasileiro com o desembarque de 3.300 veículos elétricos nesta segunda-feira, 23.

O novo lote amplia a presença da marca no Brasil, principalmente com o modelo EX2, que atualmente sustenta a operação local, já figurando entre uma das opções mais competitivas do segmento.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os veículos desembarcaram no Porto de Paranaguá, no Paraná, local onde, nos últimos dois meses, mais de 5.000 unidades foram despachadas para o mercado brasileiro.

Plano de produção brasileira

A movimentação segue o plano industrial da empresa de formar uma linha de montagem da marca no Brasil, inicialmente na fábrica de São José dos Pinhais (PR), em parceria com a Renault.

A iniciativa sinaliza o aumento de escala e maior regularidade na oferta, após um período marcado pela grande demanda e restrição de estoques nas concessionárias.

Mais ofertas no mercado

Atualmente, o modelo EX2 é o “carro-chefe” da montadora no Brasil, e começou a ganhar relevância contra alguns concorrentes do setor, como o BYD Dolphin.

Leia Também:

Guerra dos elétricos: Geely usa estratégia para concorrer com BYD
Rival de Creta e T-Cross? Novo SUV chinês chega ao Brasil por R$ 129.990
BYD prepara picape contra Strada; Fiat reage e corta preços no Brasil
Salvador ganha hub com 80 carregadores para carros elétricos; veja

Vendas em 2026

No ano de 2026, o modelo EX2 registrou os seguintes números:

  • Janeiro: 1.124 unidades vendidas;
  • Fevereiro: 193 unidades vendidas.

Com a chegada dos novos lotes, é esperada uma crescente na oferta desses modelos, com isso, um avanço na venda dos mesmos, antecipando um cenário mais competitivo entre os rivais.

Geely EX2, principal aposta da montadora para o mercado brasileiro
Geely EX2, principal aposta da montadora para o mercado brasileiro | Foto: Divulgação Geely

Dimensões e uso

Mesmo classificado como “hatch”, o EX2 se aproxima bastante do porte de vários SUVs compactos.

O modelo apresenta as seguintes medidas:

  • 4,13 m de comprimento;
  • 1,80 m de largura;
  • 1,58 m de altura;
  • entre-eixos de 2,65 m;
  • Porta-malas de 375 litros;
  • Espaço adicional sob o capô dianteiro.

Motorização e autonomia

O sistema de propulsão utiliza um motor elétrico traseiro de 116 cv e 150 Nm, com uma velocidade máxima de 140 km/h.

As baterias, fornecidas pela CATL, têm uma capacidade de 39 kWh, gerando uma autonomia de 289 km no ciclo Inmetro, podendo superar os 330 km em uso urbano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

byd carros elétricos Geely

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil
Play

Novo BYD Song Plus 2027 chega à Bahia e terá produção em Camaçari

Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Mais 3.300 veículos elétricos da Geely chegam ao Brasil
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

x