Rival de Creta e T-Cross? Novo SUV chinês chega ao Brasil por R$ 129.990

GS3, o SUV movido a gasolina da GAC que chega ao Brasil - Foto: Divulgação

A GAC deu um passo diferente no mercado brasileiro ao lançar o GS3, primeiro SUV da marca chinesa no País movido exclusivamente a gasolina.

Até aqui, a GAC vinha concentrando a ofensiva local em elétricos e híbridos, mas decidiu entrar na disputa mais ampla dos utilitários compactos com um modelo turbo, duas versões e preço inicial promocional de R$ 129.990.

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A configuração Premium custa esse vaor até o fim de março ou até o fim do lote inicial, enquanto a Elite sai por R$ 159.990. Depois disso, a versão de entrada passará a R$ 139.990.

Preços do GS3

Versão Premium (Entrada):

Preço promocional: R$ 129.990 (válido até o fim de março ou fim do lote inicial);

Preço de tabela: R$ 139.990 (após o período promocional).

Versão Elite (Topo de linha):

Preço único: R$ 159.990.

GS3 chega ao Brasil em duas versões e preço inicial promocional de R$ 129.990 | Foto: Divulgação

Detalhes do GS3

Com 4,41 metros de comprimento, 1,85 m de largura, 1,60 m de altura e entre-eixos de 2,65 m, o GS3 tem porte acima da média dos SUVs compactos e se aproxima das dimensões de modelos de categorias superiores.

Debaixo do capô, traz motor 1.5 turbo a gasolina com 170 cv e 25,5 kgfm, sempre associado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas banhado a óleo.

Segundo dados divulgados pela marca, o utilitário faz de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e registra consumo de 10,2 km/l na cidade e 11,6 km/l na estrada, conforme o Inmetro.

A versão Premium já sai de fábrica com pacote relativamente amplo para a faixa de preço, com:

Rodas de liga leve de 18 polegadas;

Seis airbags (frontais, laterais e de cortina);

Painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas;

Central multimídia com tela de 14,6 polegadas;

Câmera 360 graus para manobras;

Bancos revestidos em material sintético;

Ar-condicionado digital;

Freio de estacionamento eletrônico;

Pacote inicial de assistências à condução.

Na Elite, o GS3 acrescenta:

Rodas de liga leve de 19 polegadas;

Teto solar panorâmico;

Banco do motorista com ajuste elétrico e ventilação;

Iluminação ambiente personalizada;

Carregador de celul ar por indução de 50W;

Pacote ADAS completo, com sistemas de condução semiautônoma de nível 2.

A garantia é de cinco anos, sem limite de quilometragem.

Parte interna do GAC GS3 | Foto: Divulgação

SUV de entrada

Na prática, o GS3 tenta se posicionar como um SUV de entrada com espaço de modelo maior, desempenho acima da média e preço para incomodar rivais como Hyundai Creta, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e até versões de acesso de utilitários mais caros.

O desafio da GAC, porém, não está só no produto. A marca ainda busca ganhar escala e visibilidade num mercado em que outras chinesas chegaram mais rápido ao radar do consumidor brasileiro.

Produção local

Junto com o lançamento do GS3, a GAC também detalhou o próximo passo da operação no Brasil. A montadora chinesa confirmou que começará a produzir veículos no país em 2027, em parceria com a HPE Automotores, responsável pela fábrica de Catalão, em Goiás, onde hoje são montados modelos da Mitsubishi. A capacidade inicial anunciada é de até 50 mil unidades por ano.

A estratégia foge do caminho adotado por outras marcas chinesas que compraram ou ergueram fábricas próprias. No caso da GAC, a entrada industrial ocorrerá por meio do uso da estrutura já existente da HPE, inicialmente com montagem local e avanço gradual da nacionalização.

A empresa também anunciou a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, como parte do plano de longo prazo para ampliar presença no mercado regional.

Embora a montadora ainda não tenha confirmado quais modelos sairão da linha de montagem goiana, a imprensa especializada já trata o GS3 como um candidato natural a essa produção local. O movimento ajuda a explicar por que a marca decidiu estrear no segmento de combustão justamente com um SUV de maior apelo comercial.