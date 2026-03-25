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Rival de Creta e T-Cross? Novo SUV chinês chega ao Brasil por R$ 129.990
GAC estreia entre SUVs compactos e antecipa produção em Goiás
Por Núbia Cristina
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A GAC deu um passo diferente no mercado brasileiro ao lançar o GS3, primeiro SUV da marca chinesa no País movido exclusivamente a gasolina.
Até aqui, a GAC vinha concentrando a ofensiva local em elétricos e híbridos, mas decidiu entrar na disputa mais ampla dos utilitários compactos com um modelo turbo, duas versões e preço inicial promocional de R$ 129.990.
A configuração Premium custa esse vaor até o fim de março ou até o fim do lote inicial, enquanto a Elite sai por R$ 159.990. Depois disso, a versão de entrada passará a R$ 139.990.
Preços do GS3
Versão Premium (Entrada):
- Preço promocional: R$ 129.990 (válido até o fim de março ou fim do lote inicial);
- Preço de tabela: R$ 139.990 (após o período promocional).
Versão Elite (Topo de linha):
- Preço único: R$ 159.990.
Detalhes do GS3
Com 4,41 metros de comprimento, 1,85 m de largura, 1,60 m de altura e entre-eixos de 2,65 m, o GS3 tem porte acima da média dos SUVs compactos e se aproxima das dimensões de modelos de categorias superiores.
Debaixo do capô, traz motor 1.5 turbo a gasolina com 170 cv e 25,5 kgfm, sempre associado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas banhado a óleo.
Segundo dados divulgados pela marca, o utilitário faz de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e registra consumo de 10,2 km/l na cidade e 11,6 km/l na estrada, conforme o Inmetro.
A versão Premium já sai de fábrica com pacote relativamente amplo para a faixa de preço, com:
- Rodas de liga leve de 18 polegadas;
- Seis airbags (frontais, laterais e de cortina);
- Painel de instrumentos digital com tela de 7 polegadas;
- Central multimídia com tela de 14,6 polegadas;
- Câmera 360 graus para manobras;
- Bancos revestidos em material sintético;
- Ar-condicionado digital;
- Freio de estacionamento eletrônico;
- Pacote inicial de assistências à condução.
Na Elite, o GS3 acrescenta:
- Rodas de liga leve de 19 polegadas;
- Teto solar panorâmico;
- Banco do motorista com ajuste elétrico e ventilação;
- Iluminação ambiente personalizada;
- Carregador de celular por indução de 50W;
- Pacote ADAS completo, com sistemas de condução semiautônoma de nível 2.
A garantia é de cinco anos, sem limite de quilometragem.
SUV de entrada
Na prática, o GS3 tenta se posicionar como um SUV de entrada com espaço de modelo maior, desempenho acima da média e preço para incomodar rivais como Hyundai Creta, Honda HR-V, Volkswagen T-Cross e até versões de acesso de utilitários mais caros.
O desafio da GAC, porém, não está só no produto. A marca ainda busca ganhar escala e visibilidade num mercado em que outras chinesas chegaram mais rápido ao radar do consumidor brasileiro.
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Produção local
Junto com o lançamento do GS3, a GAC também detalhou o próximo passo da operação no Brasil. A montadora chinesa confirmou que começará a produzir veículos no país em 2027, em parceria com a HPE Automotores, responsável pela fábrica de Catalão, em Goiás, onde hoje são montados modelos da Mitsubishi. A capacidade inicial anunciada é de até 50 mil unidades por ano.
A estratégia foge do caminho adotado por outras marcas chinesas que compraram ou ergueram fábricas próprias. No caso da GAC, a entrada industrial ocorrerá por meio do uso da estrutura já existente da HPE, inicialmente com montagem local e avanço gradual da nacionalização.
A empresa também anunciou a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, como parte do plano de longo prazo para ampliar presença no mercado regional.
Embora a montadora ainda não tenha confirmado quais modelos sairão da linha de montagem goiana, a imprensa especializada já trata o GS3 como um candidato natural a essa produção local. O movimento ajuda a explicar por que a marca decidiu estrear no segmento de combustão justamente com um SUV de maior apelo comercial.
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