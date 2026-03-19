TECNOLOGIA E VELOCIDADE
Salvador ganha hub com 80 carregadores para carros elétricos; veja
Motoristas poderão testar tecnologia que permite carregar 80% da bateria em 40 minutos
Por Jair Mendonça Jr
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Os motoristas de veículos eletrificados em Salvador e Região Metropolitana terão um motivo extra para visitar o Litoral Norte neste fim de semana. O Outlet Premium Salvador realiza, neste sábado, 21, entre 9h e 12h, um teste público inédito de seu novo hub de mobilidade elétrica.
A ação permite que usuários carreguem seus veículos sem custo, servindo como uma etapa final de validação antes da inauguração oficial do hub, que será permanente.
80% de carga em 40 minutos
O projeto, operado pela E-Drive Energy, destaca-se pela robustez. Com capacidade para atender mais de 80 veículos simultaneamente, o hub utiliza carregadores ultrarrápidos que prometem otimizar drasticamente o tempo de espera. Dependendo do modelo do carro, é possível elevar o nível da bateria de 20% para 80% em um intervalo de 20 a 40 minutos.
Essa agilidade é estratégica para o perfil do empreendimento: o cliente pode abastecer o veículo com tranquilidade enquanto aproveita as opções de lazer e compras do outlet, eliminando a "ansiedade de autonomia" comum em viagens mais longas.
Sustentabilidade: o diferencial da energia solar
Um dos grandes trunfos da nova estrutura é a integração com uma usina solar própria. O estacionamento conta com uma cobertura de 6.000 m² de painéis fotovoltaicos de alta eficiência.
"O modelo combina mobilidade elétrica e energia renovável, garantindo que o ciclo de abastecimento seja verdadeiramente limpo", destaca a equipe técnica do projeto.
Além dos painéis, o sistema conta com baterias de última geração com refrigeração líquida e um software inteligente de gestão, que garante estabilidade e eficiência na distribuição da carga, mesmo com dezenas de carros plugados ao mesmo tempo.
Como participar do teste gratuito
A participação na ação piloto deste sábado é aberta ao público geral e ocorrerá por ordem de chegada, mediante disponibilidade das vagas.
- Onde: Outlet Premium Salvador (Estrada do Coco, KM 12,5).
- Quando: Sábado, 21 de março de 2026.
- Horário: Das 9h às 12h.
- Custo: Gratuito durante o período do teste.
A experiência será integrada ao aplicativo da E-Drive Energy, onde futuramente os usuários poderão gerenciar pagamentos e acompanhar o status da recarga em tempo real.
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