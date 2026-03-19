Salvador ganha hub com 80 carregadores para carros elétricos; veja

Área do Outlet Premium Salvador preparada com 80 pontos de carregamento ultrarrápido simultâneo - Foto: Divulgação Outlet Premium Salvador

Os motoristas de veículos eletrificados em Salvador e Região Metropolitana terão um motivo extra para visitar o Litoral Norte neste fim de semana. O Outlet Premium Salvador realiza, neste sábado, 21, entre 9h e 12h, um teste público inédito de seu novo hub de mobilidade elétrica.

A ação permite que usuários carreguem seus veículos sem custo, servindo como uma etapa final de validação antes da inauguração oficial do hub, que será permanente.

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80% de carga em 40 minutos

O projeto, operado pela E-Drive Energy, destaca-se pela robustez. Com capacidade para atender mais de 80 veículos simultaneamente, o hub utiliza carregadores ultrarrápidos que prometem otimizar drasticamente o tempo de espera. Dependendo do modelo do carro, é possível elevar o nível da bateria de 20% para 80% em um intervalo de 20 a 40 minutos.

Essa agilidade é estratégica para o perfil do empreendimento: o cliente pode abastecer o veículo com tranquilidade enquanto aproveita as opções de lazer e compras do outlet, eliminando a "ansiedade de autonomia" comum em viagens mais longas.

Sustentabilidade: o diferencial da energia solar

Um dos grandes trunfos da nova estrutura é a integração com uma usina solar própria. O estacionamento conta com uma cobertura de 6.000 m² de painéis fotovoltaicos de alta eficiência.

"O modelo combina mobilidade elétrica e energia renovável, garantindo que o ciclo de abastecimento seja verdadeiramente limpo", destaca a equipe técnica do projeto.

Além dos painéis, o sistema conta com baterias de última geração com refrigeração líquida e um software inteligente de gestão, que garante estabilidade e eficiência na distribuição da carga, mesmo com dezenas de carros plugados ao mesmo tempo.

Como participar do teste gratuito

A participação na ação piloto deste sábado é aberta ao público geral e ocorrerá por ordem de chegada, mediante disponibilidade das vagas.

Onde: Outlet Premium Salvador (Estrada do Coco, KM 12,5).

Quando: Sábado, 21 de março de 2026.

Horário: Das 9h às 12h.

Custo: Gratuito durante o período do teste.

A experiência será integrada ao aplicativo da E-Drive Energy, onde futuramente os usuários poderão gerenciar pagamentos e acompanhar o status da recarga em tempo real.