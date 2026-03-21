Guerra dos elétricos: Geely usa estratégia para concorrer com BYD

Carro da Geely - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em fase de preparação para entrar no mercado automobilístico canadense, a Geely pretende concorrer com a BYD para integrar as vendas de carros elétricos no país mais próximo dos Estados Unidos.

Em movimentações recentes, a China e o Canadá voltaram a ter conversas mais tranquilas e que impactaram o setor automotivo, junto ao anúncio de que até 49 mil carros elétricos chineses devem chegar ao Canadá com a tarifa de importação próxima de 6,1%.

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Perspectiva de aumento de vendas

O número de envio dos carros deve aumentar ao passar dos anos, chegando na casa das 70 mil unidades exportadas.

Em entrevista ao canal Bloomberg, o diretor do grupo Geely, Andy An, afirmou que o conglomerado que comanda a Volvo e a Polestar já está em busca das certificações que permitam o acesso ao Canadá, pois a empresa estuda uma possível fabricação de seus automóveis dentro de solo canadense.

Impacto no Brasil

A negociação entre a China e o Canadá não deve impactar de forma direta a produção dos automóveis no Brasil. No qual o modelo EX2 foi bem aceito dentro do território brasileiro e se configura como um dos carros elétricos acessíveis mais vendidos.

A montadora anunciou recentemente uma parceria com a Renault e irá fabricar seus modelos elétricos em São José dos Pinhais, no Paraná.