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BAHIA

MP-BA abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,1 mil

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/04/2026 - 12:37 h

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Prova será realizada de forma on-line
Prova será realizada de forma on-line -

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de ensino médio e graduação. Há vagas para Salvador e para municípios do interior, como Feira de Santana, Itaberaba, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da organizadora, no período de 26 de março a 29 de abril de 2026, até as 17h do último dia.

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A prova será realizada de forma on-line no dia 15 de maio de 2026, com abertura da sala virtual e início às 14h. Os interessados devem consultar as instituições de ensino conveniadas por meio do site.

Para o estágio de ensino médio, há vagas disponíveis em Salvador, nos turnos matutino e vespertino. A carga horária é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

O valor da bolsa é de R$ 600, com auxílio-transporte, e a taxa de inscrição é de R$ 30, valor destinado ao custeio da realização da seleção.

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Já o estágio de graduação contempla estudantes do curso de Direito, em Salvador, e da área administrativa, além de diversas graduações como:

  • Administração
  • Arquivologia
  • Ciências Contábeis
  • Design
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Relações Públicas
  • Serviço Social
  • História

A bolsa oferecida é de R$ 1.100, mais auxílio-transporte, para jornada de quatro horas diárias. A taxa de inscrição para a graduação é de R$ 50.

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Tags:

estágio MP- BA seleção

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