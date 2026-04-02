IBGE reduz vagas do concurso e define prazo para edital

As alterações estão previstas no Termo de Referência - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O concurso do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece mais de 30 mil vagas temporárias para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e do Censo da População em Situação de Rua, anunciou novas mudanças nesta terça-feira, 31.

Entre as mudanças está a redução na quantidade de vagas que passou de 39.108 para 36.946 oportunidades para profissionais temporários. Agora, a distribuição das vagas está da seguinte forma:

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Analista Censitário: 1.020 vagas.

Agente Censitário de Qualidade (ACQ): 446 vagas.

Agente Operacional Regional (AOR): 938 vagas.

Agente Censitário Regional (ACR): 938 vagas.

Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.084 vagas.

Agente Censitário de Informática (ACI): 1.098 vagas.

Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas.

Recenseador: 27.279 vagas.

Também foi adiada a escolha da banca organizadora do certame. O modelo de seleção da empresa será feita por meio de dispensa de licitação eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço por grupo. As alterações estão previstas no Termo de Referência, publicado no dia 31 de março.

Quando o edital será publicado?

O certame também anunciou novidades, como o prazo para a divulgação do edital, que está previsto para ser publicado em maio. Além disso, o IBGE também divulgou a previsão para a publicação dos resultados finais das vagas:

Analista Censitário e ACQ: Outubro de 2026

Outubro de 2026 Demais funções: Novembro de 2026.

Concurso do IBGE

Por enquanto, o certame do instituto encontra-se na fase de escolha da banca organizadora do certame, que será dividido em dois processos licitatórios. Instituições como a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Cesgranrio aparecem como as principais cotadas para gerir a logística das provas.

O documento estabelece a reserva mínima de 5% das vagas para candidatos com deficiência e 30% para candidatos indígenas, quilombolas, pretos e pardos, conforme a legislação vigente

As provas objetivas serão eliminatórias e classificatórias, com duração de 4h, compostas por 60 questões de múltipla escolha. Para a função de Analista Censitário, a prova será dividida em cerca de 30 áreas de conhecimento.

Para funções como Recenseador, haverá vagas em cerca de 4.379 municípios, enquanto para Analista Censitário e ACQ, as provas ocorrerão apenas nas capitais e no Distrito Federal.