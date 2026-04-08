Teatro feirense será homenageado em grande roda de samba

Roda de Samba do coletivo Unidos pelo Samba - Foto: Divulgação

O teatro feirense será o grande homenageado da segunda edição da Roda de Samba do coletivo Unidos pelo Samba, que acontecerá neste domingo, 12, a partir das 15h, no Centro de Convenções de Feira de Santana. A proposta do evento é valorizar a cena teatral local, reconhecendo sua importância para a identidade cultural da cidade.

Além da tradicional roda musical, que há mais de dez anos tem se consolidado entre as maiores na Bahia, o público irá prestigiar exposições do teatro local e do artista plástico Igor Aquino, que criará uma obra ao vivo. A programação também inclui feirinha de artesanato e opções de gastronomia.

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O evento com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-BA). Os ingressos antecipados estão à venda no site Ingresso Simples, com valor promocional de R$ 20 e quantidade limitada.

Unidos pelo Samba | Foto: Divulgação

O grupo

Criado em outubro de 2015, o Unidos pelo Samba reúne mensalmente sambistas, músicos, ativistas culturais, passistas e admiradores do samba de raiz, se consolidando como um importante movimento de valorização cultural e identidade em Feira de Santana e região.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

