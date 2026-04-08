Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRATUITO

Dança contemporânea ocupa praças e teatros de Salvador até domingo

projeto leva três espetáculos viscerais para diferentes pontos da cidade

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

08/04/2026 - 2:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia
As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia -

A Jorge Silva Cia de Dança segue com a ocupação artística “Trilogia Vida” em Salvador até domingo, 12 de abril. O projeto leva três espetáculos viscerais para diferentes pontos da cidade, unindo teatro e espaços públicos.

As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia, na Praça da Cruz Caída e na Praça da Revolução, em Periperi. Com entrada gratuita, a temporada foca na memória, na periferia e na sobrevivência urbana.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Espetáculo “Acúmulo de Desejos” abre a semana no Xisto

Nesta quarta-feira, 8, o Espaço Xisto Bahia recebe “Acúmulo de Desejos”. Criada em 2002, a obra é inspirada na história da mãe do coreógrafo Jorge Silva.

Leia Também:

Museu de Arte da Bahia recebe nova exposição de Luz Castañeda
Bando de Teatro Olodum vira Patrimônio Cultural Imaterial
Coleção Cartas Bahianas ganha novas obras de Állex Leilla e João Filho

Em cena, pratos de louça simbolizam tensões acumuladas. As sessões ocorrem às 11h e 20h, contando com acessibilidade em Libras e audiodescrição na última sessão do dia.

Memórias e terra ocupam a Praça da Cruz Caída

A segunda obra da trilogia, “Em breve, espaço curto de tempo”, será encenada nos dias 09 e 10 de abril. O palco será a Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico.

A coreografia utiliza barro, terra e água para narrar a busca familiar pela casa própria. As apresentações ocorrem às 16h e 20h na quinta, e às 20h na sexta-feira.

"Palafitas" encerra a programação no Subúrbio

O projeto encerra sua trajetória na Praça da Revolução, em Periperi, nos dias 11 e 12 de abril. O espetáculo “Palafitas” retrata a precariedade e a força das comunidades da Cidade Baixa.

A obra cruza a memória de um tumor cerebral da mãe de Jorge com o "Inferno de Dante". As sessões no Subúrbio acontecem no sábado (16h) e domingo (10h e 16h).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Dança Contemporânea Espaço Xisto Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x