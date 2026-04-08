Dança contemporânea ocupa praças e teatros de Salvador até domingo

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As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia - Foto: Divulgação

A Jorge Silva Cia de Dança segue com a ocupação artística “Trilogia Vida” em Salvador até domingo, 12 de abril. O projeto leva três espetáculos viscerais para diferentes pontos da cidade, unindo teatro e espaços públicos.

As apresentações ocorrem no Espaço Xisto Bahia, na Praça da Cruz Caída e na Praça da Revolução, em Periperi. Com entrada gratuita, a temporada foca na memória, na periferia e na sobrevivência urbana.

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Espetáculo “Acúmulo de Desejos” abre a semana no Xisto

Nesta quarta-feira, 8, o Espaço Xisto Bahia recebe “Acúmulo de Desejos”. Criada em 2002, a obra é inspirada na história da mãe do coreógrafo Jorge Silva.

Em cena, pratos de louça simbolizam tensões acumuladas. As sessões ocorrem às 11h e 20h, contando com acessibilidade em Libras e audiodescrição na última sessão do dia.

Memórias e terra ocupam a Praça da Cruz Caída

A segunda obra da trilogia, “Em breve, espaço curto de tempo”, será encenada nos dias 09 e 10 de abril. O palco será a Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico.

A coreografia utiliza barro, terra e água para narrar a busca familiar pela casa própria. As apresentações ocorrem às 16h e 20h na quinta, e às 20h na sexta-feira.

"Palafitas" encerra a programação no Subúrbio

O projeto encerra sua trajetória na Praça da Revolução, em Periperi, nos dias 11 e 12 de abril. O espetáculo “Palafitas” retrata a precariedade e a força das comunidades da Cidade Baixa.

A obra cruza a memória de um tumor cerebral da mãe de Jorge com o "Inferno de Dante". As sessões no Subúrbio acontecem no sábado (16h) e domingo (10h e 16h).