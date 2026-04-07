Museu de Arte da Bahia recebe nova exposição de Luz Castañeda

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Exposição no MAB explora botânica e cultura afro-brasileira - Foto: Divulgação

O Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador, abre nesta quinta-feira, 9, a exposição “Folhas que Curam – o mito de Ossanhe”. A mostra reúne 30 obras da artista visual Luz Castañeda, brasileira radicada em Nova York e doutora em genética e biologia molecular pela Unicamp. A exposição fica em cartaz até 9 de maio de 2026.

A produção de Luz Castañeda é fundamentada na convergência entre sua formação científica e sua vivência na Umbanda. Como pesquisadora de anatomia vegetal, a artista utiliza o conhecimento sobre estruturas microscópicas para compor telas e bordados que exploram a botânica. O eixo temático da mostra é Ossanhe, orixá das folhas e da cura, servindo como base para uma investigação sobre o poder simbólico das plantas.

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Trajetória internacional

| Foto: Divulgação

Residente em Nova York desde 2014, Castañeda possui residência permanente nos Estados Unidos por mérito artístico. Antes de chegar a Salvador, suas séries foram exibidas em circuitos culturais norte-americanos. A série Urban Orishas foi destaque na ArtOnLink, em Nova York, enquanto os projetos Rebirth e Healing Leaves receberam premiações do Queens Council on the Arts.

Obras inéditas em Salvador

| Foto: Divulgação

A seleção para o MAB inclui trabalhos premiados e obras inéditas. O processo criativo integra pintura, arte têxtil e referências botânicas. Segundo a artista, a exposição em Salvador funciona como uma devolutiva à Bahia, território que considera central para a temática de sua obra.

Serviço

Exposição: Folhas que Curam – o mito de Ossanhe

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Salvador

Data: 9 de abril a 9 de maio de 2026

Entrada: Gratuita (conforme política do museu)