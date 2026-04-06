Baiana de 14 anos estreia em torneio mundial de Beach Tennis em Feira

Júlia Noronha - Foto: Raiz Imagens

Os baianos brilham em todos os esportes - e agora a Bahia está servindo de palco para o Circuito Mundial de Beach Tennis com a realização do ITF BT 400 de Feira de Santana, entre os dias 14 e 18 de abril, na Academia Smash.

Em sua terceira edição, o torneio reúne atletas de elite e promete protagonismo local, com duplas baianas buscando surpreender nomes consolidados do ranking internacional. A etapa tem chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF), além de apoio de entidades nacionais e patrocinadores.

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Com premiação total de US$ 45 mil e distribuição de 400 pontos no ranking mundial para os campeões, a competição se consolida como uma das principais etapas do calendário no país.

Promessa baiana estreia

Um dos destaques é a jovem Júlia Noronha, de apenas 14 anos, natural de Feira de Santana, que fará sua estreia em um torneio mundial. A atleta atuará ao lado da experiente baiana Mariana Frugoni, de Salvador, em busca de uma primeira tentativa bem sucedida.

"Vai ser um grande aprendizado jogar contra as melhores do mundo. Estou muito feliz e honrada por competir em casa", afirmou Júlia. Já Mariana destacou o potencial da parceira, avaliando-a como "uma atleta muito determinada e com excelente qualidade técnica, uma joia do beach tennis da Bahia e do Brasil".

Dupla masculina tenta repetir campanha

Já no masculino, os baianos Murilo Valadares e Augusto César, o "Salsicha", voltam a atuar juntos após campanha marcante em 2025, quando chegaram às quartas de final.

Murilo Valadares de amarelo e Augusto César de azul | Foto: Divulgação

Murilo, de 34 anos, vive um momento de superação após três cirurgias no joelho, mas garante que está pronto. "Mesmo com limitações, me sinto na melhor fase técnica. Estamos muito preparados para repetir ou até superar o que fizemos", disse.

A dupla aposta no entrosamento e no apoio da torcida local para tentar novamente surpreender adversários do circuito internacional.

Estrelas do esporte

O torneio contará ainda com alguns dos principais nomes do beach tennis mundial, como Michele Cappelletti e André Baran, Gabriele Gini e Felipe Loch e Giovanni Cariani e Daniel Mola.

No feminino, o grande destaque é a dupla italiana Giulia Gasparri e Ninny Valentini, ex-líderes do ranking e bicampeãs mundiais.

Com atletas locais em evidência e presença de estrelas internacionais, o ITF BT 400 de Feira de Santana se desenha como uma oportunidade rara de ver a nova geração baiana medir forças, em casa, com a elite mundial do esporte.