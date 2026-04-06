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FUTEBOL DE BASE

Seleção Sub-16 é campeã de torneio com representantes da dupla BaVi

Bahia e Vitória tiveram atletas no elenco campeão

João Grassi

Por João Grassi

06/04/2026 - 16:47 h | Atualizada em 06/04/2026 - 17:05

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Seleção Sub-16 é campeã do Torneio Internacional de Montaigu
Seleção Sub-16 é campeã do Torneio Internacional de Montaigu -

A Seleção Brasileira Sub-16 se sagrou campeã do Torneio Internacional de Montaigu, na França, nesta segunda-feira, 6, ao derrotar Portugal por 1 a 0 na final. A Amarelinha contava com representantes das bases de Bahia e Vitória.

Pelo lado tricolor, o zagueiro Jonathan Marinho e o meia-atacante Daniel David, sobrinho do atacante Hulk, participaram da campanha. Além deles, o treinador do Sub-17, Túlio Bilaque, integrou a comissão do técnico Guilherme Dalla Déa.

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A Fábrica de Talentos, por outro lado, foi representada pelo zagueiro Geovane Pedro, considerado uma das principais promessas rubro-negras. Ele, inclusive, já assinou seu primeiro contrato profissional com o clube.

Geovane Pedro
Geovane Pedro | Foto: Divulgação | CBF
Imagem ilustrativa da imagem Seleção Sub-16 é campeã de torneio com representantes da dupla BaVi
| Foto: Divulgação | EC Bahia

Tricampeonato em Montaigu

Foi a terceira conquista do Brasil no Torneio Montaigu, competição considerada de grande importância no futebol de base. A Seleção agora acumula os títulos de 1984, 2022 e 2026.

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Categoria de base EC Bahia ec vitória seleção brasileira

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