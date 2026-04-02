BASE FORTE

Vitória vence o Juventude e salta na tabela do Brasileirão Sub-20

Leãozinho enfrentou a equipe gaúcha no Barradão

Por João Grassi

02/04/2026 - 22:21 h | Atualizada em 02/04/2026 - 22:33

Wanderson
Wanderson -

Fábrica de Talentos! O Esporte Clube Vitória venceu o Juventude com o placar de 1 a 0 nesta quinta-feira, 2, no Barradão, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O gol que definiu o placar para o Leãozinho foi marcado pelo lateral-esquerdo Wanderson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Foi a segunda vitória rubro-negra na competição.

A equipe comandada pelo técnico Mário Henrique foi a campo com: Ezequiel; Gean, Kauan, Guilherme Inácio e Wanderson; Cauan Farias, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago dos Santos, Hiago e Lucas Lohan.

Leia Também:

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu
Atleta com maior minutagem no elenco, Baralhas é desfalque pela 1ª vez
Vitória têm três atletas em transição física e mira esvaziar DM

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória salta para sete pontos e agora ocupa a 7ª colocação da tabela do Brasileirão. A base rubro-negra volta a jogar na próxima quarta-feira, 8, às 15h, contra o Vasco, no Nivaldão.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória sub-20

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wanderson
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Wanderson
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Wanderson
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Wanderson
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

x