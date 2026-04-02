Vitória vence o Juventude e salta na tabela do Brasileirão Sub-20
Leãozinho enfrentou a equipe gaúcha no Barradão
Por João Grassi
Fábrica de Talentos! O Esporte Clube Vitória venceu o Juventude com o placar de 1 a 0 nesta quinta-feira, 2, no Barradão, em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.
O gol que definiu o placar para o Leãozinho foi marcado pelo lateral-esquerdo Wanderson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Foi a segunda vitória rubro-negra na competição.
A equipe comandada pelo técnico Mário Henrique foi a campo com: Ezequiel; Gean, Kauan, Guilherme Inácio e Wanderson; Cauan Farias, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago dos Santos, Hiago e Lucas Lohan.
Leia Também:
Com o resultado, o Vitória salta para sete pontos e agora ocupa a 7ª colocação da tabela do Brasileirão. A base rubro-negra volta a jogar na próxima quarta-feira, 8, às 15h, contra o Vasco, no Nivaldão.
