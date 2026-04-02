Vitória têm três atletas em transição física e mira esvaziar DM

Claudinho, lateral-direito do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Sofrendo com desfalques ocasionados por problemas físicos, o Esporte Clube Vitória vive expectativa de reduzir o número de atletas no departamento médico nas próximas semanas. Três rubro-negros estão em transição física e se aproximam de retornar aos treinos.

De acordo com o clube, Riccieli, Pedro Henrique e Claudinho estão na transição. O zagueiro sentiu dores na panturrilha esquerda durante treino no último dia 24, enquanto o centroavante sofreu um fratura no cotovelo e nem sequer estreou com a camisa vermelha e preta.

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Único dos três que já era do elenco em 2025, o lateral-direito não joga desde outubro de 2025 devido a uma contusão no joelho esquerdo. O defensor, inclusive, ficou próximo de ser emprestado ao Sport, sendo descartado pelos pernambucanos justamente por não estar 100% fisicamente.

Jogadores em recuperação

O Vitória também conta com jogadores importantes ainda em tratamento de lesões musculares. São os casos dos laterais Jamerson (posterior da coxa esquerda) e Mateus Silva (anterior da coxa esquerda), além do atacante Marinho (posterior da coxa esquerda).

Além deles, dois atletas sofreram lesões mais graves e vão ficar afastados por longos períodos. O volante Dudu se recupera de cirurgia na coluna, enquanto o zagueiro Edu rompeu o tendão de Aquiles e também precisou ser operado. Ambos não devem mais atuar em 2026.

Boletim Médico do Vitória