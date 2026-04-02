Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOLETIM MÉDICO

Vitória têm três atletas em transição física e mira esvaziar DM

Leão da Barra vem sofrendo com desfalques ocasionados por lesões

João Grassi

Por João Grassi

02/04/2026 - 12:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Claudinho, lateral-direito do Vitória
Claudinho, lateral-direito do Vitória -

Sofrendo com desfalques ocasionados por problemas físicos, o Esporte Clube Vitória vive expectativa de reduzir o número de atletas no departamento médico nas próximas semanas. Três rubro-negros estão em transição física e se aproximam de retornar aos treinos.

De acordo com o clube, Riccieli, Pedro Henrique e Claudinho estão na transição. O zagueiro sentiu dores na panturrilha esquerda durante treino no último dia 24, enquanto o centroavante sofreu um fratura no cotovelo e nem sequer estreou com a camisa vermelha e preta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Único dos três que já era do elenco em 2025, o lateral-direito não joga desde outubro de 2025 devido a uma contusão no joelho esquerdo. O defensor, inclusive, ficou próximo de ser emprestado ao Sport, sendo descartado pelos pernambucanos justamente por não estar 100% fisicamente.

Jogadores em recuperação

O Vitória também conta com jogadores importantes ainda em tratamento de lesões musculares. São os casos dos laterais Jamerson (posterior da coxa esquerda) e Mateus Silva (anterior da coxa esquerda), além do atacante Marinho (posterior da coxa esquerda).

Além deles, dois atletas sofreram lesões mais graves e vão ficar afastados por longos períodos. O volante Dudu se recupera de cirurgia na coluna, enquanto o zagueiro Edu rompeu o tendão de Aquiles e também precisou ser operado. Ambos não devem mais atuar em 2026.

Leia Também:

Zagueiro titular do Vitória pode perder temporada após lesão no BaVi
Fora da temporada, Dudu é operado em São Paulo e inicia recuperação
Atacante sofre lesão e desfalca o Vitória na Copa do Nordeste

Boletim Médico do Vitória

  • Claudinho: em transição física
  • Pedro Henrique: em transição física
  • Riccieli: em transição física
  • Dudu: em processo de reabilitação
  • Edu: em tratamento
  • Jamerson: em tratamento
  • Marinho: em tratamento
  • Mateus Silva: em tratamento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Departamento médico ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Claudinho, lateral-direito do Vitória
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Claudinho, lateral-direito do Vitória
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Claudinho, lateral-direito do Vitória
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Claudinho, lateral-direito do Vitória
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x