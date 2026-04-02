BOLETIM MÉDICO
Vitória têm três atletas em transição física e mira esvaziar DM
Leão da Barra vem sofrendo com desfalques ocasionados por lesões
Por João Grassi
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Sofrendo com desfalques ocasionados por problemas físicos, o Esporte Clube Vitória vive expectativa de reduzir o número de atletas no departamento médico nas próximas semanas. Três rubro-negros estão em transição física e se aproximam de retornar aos treinos.
De acordo com o clube, Riccieli, Pedro Henrique e Claudinho estão na transição. O zagueiro sentiu dores na panturrilha esquerda durante treino no último dia 24, enquanto o centroavante sofreu um fratura no cotovelo e nem sequer estreou com a camisa vermelha e preta.
Único dos três que já era do elenco em 2025, o lateral-direito não joga desde outubro de 2025 devido a uma contusão no joelho esquerdo. O defensor, inclusive, ficou próximo de ser emprestado ao Sport, sendo descartado pelos pernambucanos justamente por não estar 100% fisicamente.
Jogadores em recuperação
O Vitória também conta com jogadores importantes ainda em tratamento de lesões musculares. São os casos dos laterais Jamerson (posterior da coxa esquerda) e Mateus Silva (anterior da coxa esquerda), além do atacante Marinho (posterior da coxa esquerda).
Além deles, dois atletas sofreram lesões mais graves e vão ficar afastados por longos períodos. O volante Dudu se recupera de cirurgia na coluna, enquanto o zagueiro Edu rompeu o tendão de Aquiles e também precisou ser operado. Ambos não devem mais atuar em 2026.
Leia Também:
Boletim Médico do Vitória
- Claudinho: em transição física
- Pedro Henrique: em transição física
- Riccieli: em transição física
- Dudu: em processo de reabilitação
- Edu: em tratamento
- Jamerson: em tratamento
- Marinho: em tratamento
- Mateus Silva: em tratamento
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