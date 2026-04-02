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PITBULL DE FORA

Atleta com maior minutagem no elenco, Baralhas é desfalque pela 1ª vez

Volante do Vitória é titular absoluto na equipe comandada por Jair Ventura

João Grassi

Por João Grassi

02/04/2026 - 13:55 h

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Gabriel Baralhas
Gabriel Baralhas -

Um dos jogadores mais regulares do Esporte Clube Vitória, Gabriel Baralhas será desfalque forçado no elenco pela primeira vez na temporada 2026. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante atuou em 15 dos 16 jogos do time principal.

Baralhas só ficou de fora de uma partida comandada pelo técnico Jair Ventura, a derrota por 2 a 1 contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, poupado devido ao desgaste físico acumulado. Por causa da suspensão, ele será ausência no duelo contra a Chapecoense, no próximo domingo, 5.

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O meio-campista ainda foi titular em todos os compromissos que foi relacionado e só foi substituído na estreia da equipe principal no ano, a goleada por 4 a 0 sobre a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, quando deixou o campo após 63 minutos.

Sem contar acréscimos, Baralhas acumula 1.323 minutos em campo, sendo o atleta rubro-negro com maior minutagem durante o ano. Mesmo tendo boas valências defensivas em seu arsenal, ele já marcou quatro gols e deu três assistências.

Baralhas comemora gol junto com Ramon
Baralhas comemora gol junto com Ramon | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Dupla titular de fora

Além de Gabriel Baralhas, o Vitória não terá seu outro volante titular à disposição contra os catarinenses. Emmanuel Martínez também foi amarelado pela terceira vez consecutiva e virou outro desfalque no elenco.

Uma vez questionado em entrevista coletiva sobre a pouca rotatividade da dupla do meio-campo, Jair Ventura foi categórico: "São dois cavalos, duas vacas premiadas".

Sem Baralhas e Martínez, o Leão visita a Chapecoense às 16h do domingo, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela rodada 10 do Brasileirão. As opções mais cotadas para a titularidade são Caíque, Edenilson e Zé Vitor.

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