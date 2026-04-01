DESFALQUES
Vitória perde dupla de volantes para jogo contra a Chapecoense
Jogadores são titulares e peças importantes no elenco rubro-negro
Por João Grassi
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Além do resultado negativo, o Esporte Clube Vitória ganhou mais dois desfalques durante o confronto contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º, no Mineirão. Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas, dupla titular de volantes, ficam fora do próximo jogo.
Baralhas e Martínez receberam o terceiro cartão amarelo seguido no Brasileirão, e por isso vão cumprir suspensão automática no duelo contra a Chapecoense. Eles devem ser substituídos por Caíque Gonçalves e Edenilson, além da opção de Zé Vitor.
O camisa 44 foi titular em todos os jogos do Leão na Série A e já marcou dois gols, enquanto o argentino começou jogando em cinco desses, além de ter saído uma vez do banco de reservas.
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Próximo compromisso
Sem peças importantes, o Vitória volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.
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