Vitória perde dupla de volantes para jogo contra a Chapecoense

Emmanuel Martínez - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Além do resultado negativo, o Esporte Clube Vitória ganhou mais dois desfalques durante o confronto contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º, no Mineirão. Emmanuel Martínez e Gabriel Baralhas, dupla titular de volantes, ficam fora do próximo jogo.

Baralhas e Martínez receberam o terceiro cartão amarelo seguido no Brasileirão, e por isso vão cumprir suspensão automática no duelo contra a Chapecoense. Eles devem ser substituídos por Caíque Gonçalves e Edenilson, além da opção de Zé Vitor.

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O camisa 44 foi titular em todos os jogos do Leão na Série A e já marcou dois gols, enquanto o argentino começou jogando em cinco desses, além de ter saído uma vez do banco de reservas.

Próximo compromisso

Sem peças importantes, o Vitória volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.