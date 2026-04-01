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INCLUSÃO

Vitória x Cruzeiro terá ação de conscientização do autismo

Os dois times se enfrentam no Barradão nesta quarta-feira, 1º, pelo Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

01/04/2026 - 16:11 h

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Ação do Vitória para conscientização do autismo
Ação do Vitória para conscientização do autismo -

Vitória e Cruzeiro no Barradão pela Série A do Brasileirão nesta quarta-feira, 1º, às 20h, terá um momento especial promovido pelo Leão da Barra. Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, o clube rubro-negro preparou uma ação para ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista.

A iniciativa busca dar visibilidade ao tema, combater preconceitos e estimular uma cultura mais inclusiva dentro e fora dos estádios. Como parte da campanha, jogadores, comissão técnica e integrantes do staff utilizarão o colar de identificação do autismo, símbolo reconhecido por representar deficiências ocultas e reforçar a importância da empatia.

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Cada colar trará palavras-chave ligadas à causa, como Inclusão, Respeito, Empatia, Aceitação, Informação, Acolhimento, Diversidade, Apoio, Afeto, Comunicação e Direitos.

No protocolo inicial da partida, os 11 titulares entrarão em campo com o colar durante a execução do hino nacional, aproveitando um dos momentos de maior visibilidade do jogo para ampliar o alcance da mensagem.

Além disso, o capitão do time utilizará uma braçadeira temática ao longo de toda a partida, enquanto o técnico Jair Ventura vestirá uma camisa alusiva à campanha.

Além das quatro linhas

Responsável pela área de marketing do clube, Guilherme Queiroz destacou o papel social do futebol na iniciativa.

"O Vitória entende a força que o futebol tem como plataforma de transformação social. Trazer mais uma vez a pauta do autismo para um ambiente de grande visibilidade é uma forma de gerar informação, estimular o respeito e contribuir para uma sociedade mais inclusiva. Nosso objetivo é dar voz à causa e ajudar a quebrar barreiras que ainda existem", afirmou.

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Autismo ec vitória TEA

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