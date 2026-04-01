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SÉRIE A

"Obrigação ganhar fora", afirma volante após derrota do Vitória

Jogador rubro-negro concedeu entrevista após o revés de 3 a 0 contra o Cruzeiro

João Grassi

Por João Grassi

01/04/2026 - 22:18 h | Atualizada em 02/04/2026 - 1:52

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Zé Vitor, volante do Vitória
Zé Vitor, volante do Vitória -

Acionado no segundo tempo na derrota por 3 a 0 do Vitória contra o Cruzeiro, o volante Zé Vitor lamentou a atuação da equipe na partida disputada no Mineirão, nesta quarta-feira, 1º, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Premiere, o meio-campista afirmou que o Leão tem "obrigação de dar uma resposta" nos jogos fora de casa e projetou uma mudança contra a Chapecoense, que é o próximo adversário na competição.

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"O Jair [Ventura, técnico] vem cobrando a gente isso. Não podemos tomar gol sobre gol. A equipe tem consciência da partida que fez, é juntar o que foi de bom do jogo. Temos um próximo jogo daqui a três dias e temos que dar resposta. A gente sabe que temos que dar uma resposta fora de casa. O Brasileiro é um campeonato muito complicado", afirmou Zé Vitor.

"Vamos organizar a equipe, ver o que o Jair tem para nos evoluir pro próximo jogo e temos obrigação de ganhar um jogo fora de casa. Nossa equipe tem qualidade, acho que falta detalhe. Vamos consertar esse resultado e vamos para o próximo jogo mais forte", completou.

Próximo compromisso

O Vitória de Zé Vitor volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 5, contra a Chapecoense. A bola rola às 16h na Arena Condá, na cidade de Chapecó, em duelo válido pela rodada 10.

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Tags:

campeonato brasileiro ec vitória entrevista

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