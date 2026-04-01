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AGENDA

Confira datas e horários dos jogos da dupla BaVi na Copa do Brasil

CBF divulgou a tabela detalhada da competição

João Grassi

Por João Grassi

01/04/2026 - 19:00 h | Atualizada em 01/04/2026 - 19:18

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Bahia 1x1 Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão
Bahia 1x1 Vitória pela 5ª rodada do Brasileirão -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil. A partidas de ida serão entre 21 e 23 de abril, enquanto as de volta acontecem nos dias 12, 13 e 14 de maio. Assim como todos os clubes da Série A, Bahia e Vitória farão suas estreias na competição.

A dupla BaVi disputa os compromissos de ida no dia 22 de abril, uma quarta-feira. O Tricolor recebe o Remo na Arena Fonte Nova às 19h, enquanto o Rubro-Negro visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

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Nos duelos de volta, por outro lado, o Bahia encara o time paraense no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém. O Vitória enfrenta novamente os cariocas no dia 14 de maio, uma quinta-feira, dessa vez no Barradão, também às 21h30.

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Dupla BaVi na Copa do Brasil

Bahia x Remo

  • Ida: 22 de abril (quarta), às 19h - Arena Fonte Nova
  • Volta: 13 de maio (quarta), às 21h30 - Mangueirão

Vitória x Flamengo

  • Ida: 22 de abril (quarta), às 21h30 - Maracanã
  • Volta: 14 de maio (quinta), às 21h30 - Barradão

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