Bahia terá desfalque de última hora contra o Athletico; saiba quem

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Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni conta com uma série de novidades para o duelo do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1. Diante do Athletico, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante volta a ter como opções Everton Ribeiro, Gilberto e Willian José.

No entanto, não poderá contar com Mateo Sanabria, vetado pelo departamento médico devido devido a um incômodo no tendão do joelho.

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Além dos atletas que retornam após lesão, o Bahia também contará com os reforços de Nico Acevedo, que cumpriu suspensão automática, e Dell, liberado após suspensão pelo STJD — ambos ausentes na rodada passada contra o Remo. Outra novidade é o goleiro Léo Vieira, apresentado nesta quarta-feira e já apto para entrar em campo.

O zagueiro Kanu segue em fase de transição.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros : Victor, João Paulo e Léo Vieira;

: Victor, João Paulo e Léo Vieira; Laterais : Gilberto, Román Gómez, Iago Borduchi e Luciano Juba;

: Gilberto, Román Gómez, Iago Borduchi e Luciano Juba; Zagueiros : David Duarte, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Ramos Mingo e Marcos Victor;

: David Duarte, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Ramos Mingo e Marcos Victor; Meio-campistas : Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor;

: Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor; Atacantes : Ademir, Kike Oliveira, Everaldo, Dell, Willian José e Erick Pulga.