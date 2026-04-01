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SÉRIE A

Bahia terá desfalque de última hora contra o Athletico; saiba quem

Esquadrão de Aço entra em campo às 20h desta quarta-feira, 1º

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/04/2026 - 17:31 h | Atualizada em 01/04/2026 - 18:11

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Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

O técnico Rogério Ceni conta com uma série de novidades para o duelo do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1. Diante do Athletico, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante volta a ter como opções Everton Ribeiro, Gilberto e Willian José.

No entanto, não poderá contar com Mateo Sanabria, vetado pelo departamento médico devido devido a um incômodo no tendão do joelho.

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Além dos atletas que retornam após lesão, o Bahia também contará com os reforços de Nico Acevedo, que cumpriu suspensão automática, e Dell, liberado após suspensão pelo STJD — ambos ausentes na rodada passada contra o Remo. Outra novidade é o goleiro Léo Vieira, apresentado nesta quarta-feira e já apto para entrar em campo.

O zagueiro Kanu segue em fase de transição.

Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: Victor, João Paulo e Léo Vieira;
  • Laterais: Gilberto, Román Gómez, Iago Borduchi e Luciano Juba;
  • Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Ramos Mingo e Marcos Victor;
  • Meio-campistas: Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor;
  • Atacantes: Ademir, Kike Oliveira, Everaldo, Dell, Willian José e Erick Pulga.
Imagem ilustrativa da imagem Bahia terá desfalque de última hora contra o Athletico; saiba quem
| Foto: Divulgação | EC Bahia

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