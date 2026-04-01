SÉRIE A
Bahia terá desfalque de última hora contra o Athletico; saiba quem
Esquadrão de Aço entra em campo às 20h desta quarta-feira, 1º
Por Téo Mazzoni
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O técnico Rogério Ceni conta com uma série de novidades para o duelo do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 1. Diante do Athletico, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante volta a ter como opções Everton Ribeiro, Gilberto e Willian José.
No entanto, não poderá contar com Mateo Sanabria, vetado pelo departamento médico devido devido a um incômodo no tendão do joelho.
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Além dos atletas que retornam após lesão, o Bahia também contará com os reforços de Nico Acevedo, que cumpriu suspensão automática, e Dell, liberado após suspensão pelo STJD — ambos ausentes na rodada passada contra o Remo. Outra novidade é o goleiro Léo Vieira, apresentado nesta quarta-feira e já apto para entrar em campo.
O zagueiro Kanu segue em fase de transição.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Victor, João Paulo e Léo Vieira;
- Laterais: Gilberto, Román Gómez, Iago Borduchi e Luciano Juba;
- Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Ramos Mingo e Marcos Victor;
- Meio-campistas: Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Erick, Michel Araújo e Rodrigo Nestor;
- Atacantes: Ademir, Kike Oliveira, Everaldo, Dell, Willian José e Erick Pulga.
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