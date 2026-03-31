PROVOCOU?

Craque do Athletico posta foto de gol contra o Bahia e agita bastidores

Colombiano do Furacão publicou registro de quando atuava pelo Atlético Nacional

Por Lucas Vilas Boas

31/03/2026 - 19:16 h

Kevin Viveros é o artilheiro do Athletico-PR na temporada
Artilheiro do Athletico na temporada, Kevin Viveros movimentou os bastidores do duelo contra o Bahia nas redes sociais. Ex-atacante do Atlético Nacional-COL, o jogador relembrou a vitória da equipe contra o Tricolor no ano passado, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

O confronto em questão terminou 1 a 0 para a equipe colombiana, justamente com gol do atleta do Furacão. Na tarde desta terça-feira, 31, o atleta publicou uma foto nos stories do seu perfil do Instagram comemorando o seu tento no jogo, que aconteceu em maio de 2025, há quase um ano atrás.

O registro ainda conta com David Duarte, Ramos Mingo e Marcos Felipe, que foram titulares do Tricolor na partida, lamentando o gol sofrido. A postagem, contudo, foi excluída pouco mais de cinco horas depois da publicação.

Veja:

Publicação feita por Kevin Viveros
Publicação feita por Kevin Viveros | Foto: Reprodução

Kevin Viveros é o artilheiro do Athletico na temporada com seis gols marcados em dez jogos, além de uma assistência. O colombiano chegou ao Brasil no meio da temporada passada para comandar o acesso do Furacão à Série A do Brasileirão.

Tags:

Bahia x Athletico-PR

