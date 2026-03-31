Sem Bahia, Copa do Nordeste amarga queda expressiva de público

Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste - Foto: Maurícia da Mata I CBF

No primeiro ano sem o Bahia na disputa após as mudanças de regras da Confederação Brasileira de Futebol, a Copa do Nordeste já começou a sentir os efeitos. A segunda rodada do campeonato entrou para a história de forma negativa ao apresentar a pior média de público por jogo desde 2013, início da era moderna do torneio.

Ao todo, apenas 19.030 torcedores estiveram presentes nos 10 jogos da rodada, resultando em média de 1.903 pagantes por partida, um número muito abaixo do padrão histórico da competição.

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Queda brusca

O esvaziamento chama atenção principalmente quando comparado a edições anteriores. Nem mesmo em 2022, período ainda impactado por restrições da pandemia, a média foi tão baixa.

O contraste fica ainda mais evidente ao olhar para casos recentes. Em 2025, por exemplo, um único jogo do Bahia, contra o Náutico, levou 22 mil torcedores à Arena Fonte Nova, superando sozinho todo o público somado desta rodada.

Histórico

Os números recentes destoam completamente do histórico da competição. Considerando o período entre 2013 e 2025, o Bahia lidera o ranking de público, com média de 20.070 torcedores por jogo e um total de 1.103.857 em 55 partidas.

Na sequência aparecem Fortaleza, com média de 18.723, e Ceará, com 17.556. O top 10 ainda conta com Sport (12 mil), Santa Cruz (8,5 mil), Esporte Clube Vitória (6,4 mil), Campinense, CRB, CSA e Botafogo-PB.

Ao longo de toda a era moderna da Copa do Nordeste, foram contabilizados 874 jogos, com público total de 5.849.084 torcedores e média geral de 6.692 por partida, mais que o triplo do registrado na rodada atual.

Por que o Bahia saiu?

Atual campeão, o Bahia ficou de fora da Copa do Nordeste de 2026 após a mudança apresentada no novo calendário do futebol profissional masculino para o ciclo 2026-2029, divulgado em outubro de 2025. No documento, ficou definido que as equipes classificadas para competições da Conmebol não poderão disputar torneios regionais.

Dessa forma, o Tricolor de Aço, que havia garantido vaga na 2ª fase preliminar da Copa Libertadores de 2026 na última edição do Campeonato Brasileiro, foi impedido de defender o título do Nordestão nesta temporada, mesmo tendo sido eliminado da Libertadores antes do início do torneio regional.