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ESPORTES

Goleiro descartado pelo Bahia sofre goleada humilhante pela Costa Rica

Jogador foi titular na derrota por 5 a 0 diante do Irã

João Grassi

Por João Grassi

31/03/2026 - 14:54 h | Atualizada em 31/03/2026 - 15:16

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Patrick Sequeira
Patrick Sequeira -

Jogador que foi alvo do Esporte Clube Bahia durante longo período, o goleiro Patrick Sequeira viveu episódio nada positivo ao defender sua seleção em um amistoso. A Costa Rica foi goleada pelo Irã com o placar de 5 a 0.

A humilhante derrota dos costarriquenhos ocorreu nesta manhã de terça-feira, 31, no estádio de Antália, na Turquia. Vale lembrar que a seleção não se classificou nas eliminatórias da CONCACAF e por isso não vai disputar a Copa do Mundo.

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Titular no pesado revés, Sequeira atuou apenas no primeiro tempo e estava em campo durante quatro dos cinco gols iranianos. Ele foi substituído no intervalo por Kevin Chamorro, que não pôde evitar outro tento do adversário para chegar no elástico placar.

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Negociação com o Bahia

Durante período de instabilidade no gol tricolor, o Bahia travou longa negociação com o Casa Pia para contratar Patrick Sequeira. O clube português fez jogo desde o início das conversas, resultando na desistência do Esquadrão.

O Casa Pia pedia 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para vender seu titular, valor considerado alto pelo Bahia. Sem acordo, as negociações foram encerradas e sequeira segue até hoje em Portugal.

O problema dos goleiros tricolores acabou sendo sanado pelo crescimento de Ronaldo, um dos principais nomes da equipe na reta final de 2025. Atualmente, o camisa 1 está lesionado e isso ocasionou a chegada de Léo Vieira para disputar espaço com João Paulo.

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