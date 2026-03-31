Goleiro descartado pelo Bahia sofre goleada humilhante pela Costa Rica

Patrick Sequeira - Foto: Aric Becker | AFP

Jogador que foi alvo do Esporte Clube Bahia durante longo período, o goleiro Patrick Sequeira viveu episódio nada positivo ao defender sua seleção em um amistoso. A Costa Rica foi goleada pelo Irã com o placar de 5 a 0.

A humilhante derrota dos costarriquenhos ocorreu nesta manhã de terça-feira, 31, no estádio de Antália, na Turquia. Vale lembrar que a seleção não se classificou nas eliminatórias da CONCACAF e por isso não vai disputar a Copa do Mundo.

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Titular no pesado revés, Sequeira atuou apenas no primeiro tempo e estava em campo durante quatro dos cinco gols iranianos. Ele foi substituído no intervalo por Kevin Chamorro, que não pôde evitar outro tento do adversário para chegar no elástico placar.

Negociação com o Bahia

Durante período de instabilidade no gol tricolor, o Bahia travou longa negociação com o Casa Pia para contratar Patrick Sequeira. O clube português fez jogo desde o início das conversas, resultando na desistência do Esquadrão.

O Casa Pia pedia 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para vender seu titular, valor considerado alto pelo Bahia. Sem acordo, as negociações foram encerradas e sequeira segue até hoje em Portugal.

O problema dos goleiros tricolores acabou sendo sanado pelo crescimento de Ronaldo, um dos principais nomes da equipe na reta final de 2025. Atualmente, o camisa 1 está lesionado e isso ocasionou a chegada de Léo Vieira para disputar espaço com João Paulo.