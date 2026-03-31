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MUDOU

CBF faz alteração importante em jogo do Vitória no Barradão

Partida é válida pela primeira fase da Copa do Nordeste

João Grassi

Por João Grassi

31/03/2026 - 13:50 h

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Time do Vitória
Time do Vitória -

Um dos compromissos do Esporte Clube Vitória deste mês pela primeira fase da Copa do Nordeste, o jogo contra o Piauí, pela quarta rodada, sofreu uma alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida, marcada inicialmente para 19h do dia 15 de abril, no Estádio Manoel Barradas, teve horário remarcado para 21h30. A mudança foi confirmada pelo clube nesta terça-feira, 31.

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Após bater o CRB no Rei Pelé, o Vitória agora terá dois duelos consecutivos em casa. Antes de enfrentar a equipe piauiense, o Leão da Barra recebe a Juazeirense no próximo dia 8, este sim às 19h.

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Cruzeiro vs Vitória

Antes de voltar a jogar pelo Nordestão, o Vitória visita o Cruzeiro às 20h desta quarta, no Mineirão, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

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Tags:

Copa do Nordeste ec vitória

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