CBF faz alteração importante em jogo do Vitória no Barradão

Siga o A TARDE no Google

Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos compromissos do Esporte Clube Vitória deste mês pela primeira fase da Copa do Nordeste, o jogo contra o Piauí, pela quarta rodada, sofreu uma alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida, marcada inicialmente para 19h do dia 15 de abril, no Estádio Manoel Barradas, teve horário remarcado para 21h30. A mudança foi confirmada pelo clube nesta terça-feira, 31.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após bater o CRB no Rei Pelé, o Vitória agora terá dois duelos consecutivos em casa. Antes de enfrentar a equipe piauiense, o Leão da Barra recebe a Juazeirense no próximo dia 8, este sim às 19h.

Cruzeiro vs Vitória

Antes de voltar a jogar pelo Nordestão, o Vitória visita o Cruzeiro às 20h desta quarta, no Mineirão, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.