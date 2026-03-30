Garçom e decisivo, Erick iguala números de 2025 com apenas três meses

Erick, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória investiu R$ 7 milhões para comprar Erick em definitivo junto ao São Paulo, no fim do ano passado, e o atacante tem mostrado serviço. Decisivo na vitória por 4 a 2 sobre o CRB, pela Copa do Nordeste, ele igualou o número de participações em gols da temporada passada.

Principal garçom rubro-negro de maneira isolada, Erick precisou de somente 14 partidas para repetir os números do último ano. Em 2025, o ponta-direita disputou 38 jogos, marcou três gols e distribuiu cinco assistências — mesma marca de 2026.

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Este já é o segundo melhor início de temporada de Erick na carreira, ficando atrás apenas temporada 2023, quando fez sete gols e deu nove assistências pelo Ceará em 17 partidas entre janeiro e março.

Participações em gols de Erick

Temporada 2025 : 3 gols e 5 assistências em 38 jogos

: 3 gols e 5 assistências em 38 jogos Temporada 2026 : 3 gols e 5 assistências em 14 jogos

Sonho do título

Peça importante no elenco do Vitória desde 2025, Erick busca conquistar seu primeiro título pelo clube. Ele, que chegou a ter outra passagem no Leão da Barra entre 2018 e 2019, sonha com a conquista da Copa do Nordeste.

Em entrevista ao portal A TARDE, o atacante falou sobre a vontade de "fazer história" com a camisa rubro-negra e ressaltou a importância do Nordestão. Vale lembrar que o Rubro-Negro não é campeão regional desde 2010.

"A gente quer ganhar. Somos o único clube da Série A que vai disputar a competição. Particularmente falando, eu quero ganhar muito, quero ser campeão por esse clube e a possibilidade da Copa Nordeste é muito grande. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição", indicou o atacante.

Próximo desafio

Antes de voltar a jogar pela Copa do Nordeste, o Vitória de Erick enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 1º, às 20h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.