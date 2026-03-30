MARATONA
Puxado! Em menos de 10 dias, Vitória jogará em três estados diferentes
Leão da Barra enfrentou o CRB no último sábado, 28, no Rei Pelé
Por João Grassi
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Após passar por um período de pouco deslocamento, o Esporte Clube Vitória iniciou uma maratona de viagens para compromissos importantes fora do estado. Após vencer o CRB no Rei Pelé, o Rubro-Negro se prepara para mais dois jogos fora de casa, em três diferentes regiões do país.
De volta a Salvador desde a madrugada do domingo, 29, o Vitória terá mais dois treinos antes de viajar para Belo Horizonte na terça, 1º, onde encara o Cruzeiro no Mineirão. Já na sexta-feira, 3, viaja ao Sul do país para enfrentar a Chapecoense.
Além de ter poupado todos os titulares na estreia da Copa do Nordeste, o Vitória também passou a fretar voos com objetivo de reduzir o desgaste dos atletas. A estratégia foi viabilizada pela patrocinadora Skokka, que vai bancar sete dessas viagens.
Leia Também:
Calendário do Vitória
- CRB 2x4 Vitória - Rei Pelé, em Maceió-AL (28 de março)
- Cruzeiro x Vitória - Mineirão, em Belo Horizonte-MG (1º de abril)
- Chapecoense x Vitória - Arena Condá, em Chapecó-SC (5 de abril)
Maratona após sequência em Salvador
Entre os dias 10 de fevereiro e 25 de março, o Vitória disputou apenas uma partida longe de Salvador. Foram 10 compromissos neste período, sendo sete deles disputados no Barradão e dois contra o Bahia na Arena Fonte Nova.
Como o duelo contra o Botafogo no Rio de Janeiro foi adiado, o Leão enfrentou apenas o Grêmio fora da capital baiana neste recorte. Agora, iniciou sequência de três jogos fora da Bahia, em três estados diferentes, algo que ainda não havia acontecido em 2026.
Cruzeiro x Vitória
o Vitória enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, 1º, às 20h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Jair Ventura busca os primeiros três pontos como visitante na Série A.
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