Atacante mais caro do Athletico chega em alta contra o Bahia

Viveros, reforço mais caro do Athletico, chega voando contra o Bahia - Foto: Reprodução / @AthleticoPR - X (Twitter)

O Esporte Clube Bahia recebe o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, 1º, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terá como principal desafio conter o atacante Kevin Viveros.

O colombiano assumiu a artilharia do Furacão na temporada após marcar dois gols contra o Botafogo, no último domingo, 29, em partida atrasada do Brasileirão. Em dez jogos no ano, o atacante já balançou as redes seis vezes — sendo cinco desses tentos na Série A, o que lhe garante a vice-artilharia da competição.

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Os números de Viveros refletem a grande fase recente do jogador. Nos últimos três jogos, ele marcou quatro gols, contra Botafogo, Coritiba e Cruzeiro, contribuindo diretamente para que o Athletico Paranaense alcançasse a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados. Além dos gols, o atleta também soma uma assistência na temporada.

Veja os números de Viveros em 2026:

10 jogos

6 gols

1 assistência

Desde sua chegada ao Furacão, em julho de 2025, Kevin Viveros já disputou 35 partidas, com 16 gols marcados e quatro assistências, sendo peça-chave na campanha do acesso à Série A na temporada passada. O atacante foi a contratação mais cara da história do clube paranaense, sendo comprado por aproximadamente 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões), junto ao Atlético Nacional, da Colômbia.

Jogo de seis pontos

Nesta quarta-feira, Bahia e Athletico Paranaense protagonizam um verdadeiro “duelo de seis pontos”, já que ambas as equipes brigam por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Atualmente, o Furacão ocupa a vice-liderança, com 16 pontos, mas tem um jogo a mais que o Esquadrão, que aparece na 6ª posição, com 14 pontos conquistados.