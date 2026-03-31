Impedimento semiautomático chega à Arena Fonte Nova

Arena Fonte Nova inicia instalação do sistema de impedimento semiautomático - Foto: Arena Fonte Nova Divulgação

Uma das principais novidades anunciadas para a atual edição do Campeonato Brasileiro, o sistema de impedimento semiautomático está sendo implantado em todos os estádios da Série A. De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, a Arena Fonte Nova, onde o Esporte Clube Bahia manda seus jogos, começará a receber a instalação da tecnologia nesta quinta-feira, 2.

Segundo apuração da reportagem, o início da implementação do sistema na praça esportiva já está programado, conforme diálogo prévio estabelecido entre a Arena Fonte Nova e a Confederação Brasileira de Futebol, entidade responsável pela instalação do equipamento fornecido pela empresa inglesa Genius Sports.

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No entanto, é importante destacar que, mesmo com a tecnologia instalada na Arena Fonte Nova, o sistema ainda precisará passar por um processo de calibração. Essa etapa envolve o posicionamento correto das câmeras, ajustes de imagem, traçado de linhas, aplicação de zoom, entre outros detalhes. Na sequência, serão realizados testes para que a tecnologia esteja apta para uso.

Como funciona a "Réplica Virtual"

Diferente do VAR convencional, que depende do traçado manual de linhas, o sistema semiautomático utiliza uma infraestrutura robusta:

Hardware : São instalados cerca de 27 aparelhos de telefone celular de última geração em pontos estratégicos do estádio.

: São instalados cerca de 27 aparelhos de telefone celular de última geração em pontos estratégicos do estádio. Inteligência artificial : Esses dispositivos captam milhares de pontos de dados dos jogadores e da bola, gerando uma réplica virtual em tempo real.

: Esses dispositivos captam milhares de pontos de dados dos jogadores e da bola, gerando uma réplica virtual em tempo real. Agilidade : A IA identifica o momento exato do chute e a posição dos atletas, enviando um alerta automático para a cabine do VAR.

Contudo, ainda que o estádio conclua todas as etapas — instalação, calibração e testes —, o sistema só entrará em vigor quando todos os 19 estádios da Série A (o Maracanã é utilizado por Flamengo e Fluminense), além da Arena Barueri — que frequentemente recebe partidas do Palmeiras quando o Allianz Parque está indisponível —, estiverem com a implementação concluída.

Maracanã sai na frente

Até o momento, apenas o Maracanã possui a tecnologia devidamente implantada e pronta para uso. Já estádios como o Couto Pereira, a Arena da Baixada, a Neo Química Arena, São Januário, a Arena MRV e a Arena do Grêmio aguardam as etapas de calibração e testes em jogos não oficiais.

Além disso, assim como a Arena Fonte Nova, o Beira-Rio e o Mineirão também estão recebendo a instalação dos equipamentos ao longo desta semana.

Equipamentos já estão no Brasil

Conforme apurado pela reportagem, todos os equipamentos necessários para a implementação da tecnologia já estão no Brasil, o que pode acelerar o processo. Ainda assim, o portal A TARDE apurou que a CBF não possui um prazo estimado para a conclusão da instalação em todos os estádios do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o andamento do projeto depende, neste momento, apenas da disponibilidade dos estádios, já que toda a logística para a instalação do sistema de impedimento semiautomático está pronta por parte da entidade.

Em cada estádio, são instalados cerca de 27 aparelhos de telefone celular de última geração, posicionados em pontos estratégicos. Esses dispositivos são responsáveis por gerar uma espécie de “réplica virtual” da partida, com os lances sendo analisados por meio de inteligência artificial.

Etapas antes da estreia oficial

Embora a instalação comece agora, o torcedor tricolor ainda precisará esperar para ver a tecnologia em ação. O processo segue um rito rigoroso:

Instalação física : Montagem dos suportes e dispositivos.

: Montagem dos suportes e dispositivos. Calibração : Ajuste de câmeras, zoom e sincronização de imagens.

: Ajuste de câmeras, zoom e sincronização de imagens. Testes : Realização de provas em jogos não oficiais para garantir 100% de precisão.

FAQ sobre o sistema de impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro