SÉRIE A
Cruzeiro pode ter terceiro reserva na lateral contra o Vitória
Time mineiro é o próximo adversário do Leão no Brasileirão
Por João Grassi
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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode atuar com sua terceira opção na lateral-esquerda no duelo válido pela 9ª rodada, nesta quarta-feira, 1º de abril, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Titular da posição, Kaiki Bruno está servindo a Seleção Brasileira nos Estados Unidos e só retorna no dia do duelo com o Vitória. Reserva imediato, Kauã Prates está com a Seleção Sub-20 em São Paulo, mas estará na capital mineira ainda nesta terça. Ambos são dúvidas.
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Com isso, o técnico estreante Artur Jorge pode precisar acionar o também jovem William Fernando, que treinou com os profissionais esta semana e já foi relacionado para três compromissos em 2026, sendo um da Série A.
Além disso, a Raposa já não poderia contar com os lesionados Cássio, Marquinhos e Sinisterra, os dois primeiros com situações mais graves.
Titulares recuperados
Por outro lado, Kaio Jorge e Lucas Romero estão recuperados, treinaram normalmente e ficam à disposição. Ambos são costumeiramente titulares e peças importantes no elenco cruzeirense.
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