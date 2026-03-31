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SÉRIE A

Cruzeiro pode ter terceiro reserva na lateral contra o Vitória

Time mineiro é o próximo adversário do Leão no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

31/03/2026 - 16:36 h | Atualizada em 31/03/2026 - 16:53

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Kaiki Bruno, lateral-esquerdo titular do Cruzeiro
Kaiki Bruno, lateral-esquerdo titular do Cruzeiro -

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro pode atuar com sua terceira opção na lateral-esquerda no duelo válido pela 9ª rodada, nesta quarta-feira, 1º de abril, às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Titular da posição, Kaiki Bruno está servindo a Seleção Brasileira nos Estados Unidos e só retorna no dia do duelo com o Vitória. Reserva imediato, Kauã Prates está com a Seleção Sub-20 em São Paulo, mas estará na capital mineira ainda nesta terça. Ambos são dúvidas.

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Com isso, o técnico estreante Artur Jorge pode precisar acionar o também jovem William Fernando, que treinou com os profissionais esta semana e já foi relacionado para três compromissos em 2026, sendo um da Série A.

Além disso, a Raposa já não poderia contar com os lesionados Cássio, Marquinhos e Sinisterra, os dois primeiros com situações mais graves.

Titulares recuperados

Por outro lado, Kaio Jorge e Lucas Romero estão recuperados, treinaram normalmente e ficam à disposição. Ambos são costumeiramente titulares e peças importantes no elenco cruzeirense.

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