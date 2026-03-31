Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo

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Vitória x Cruzeiro em campo - Foto: Celo Gil / Cruzeiro EC

O Esporte Clube Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 1º, às 20h, para enfrentar o time do Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Mineirão e marca a volta do certame nacional após a pausa para a Data Fifa.

Pelo campeonato nacional, o Vitória vem de resultado positivo contra o time do Mirassol, no qual venceu pelo placar de 1 a 0, no Barradão. O Leão atualmente ocupa a décima colocação o Brasileirão e busca vencer a primeira partida longe de Salvador.

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O Cruzeiro vem de empate contra a equipe do Santos, pelo placar de 0 a 0. A raposa ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e amarga a última colocação, com apenas quatro pontos conquistados até então.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick, Matheuzinho; Renê [Renzo López]. Técnico: Jair Ventura

Cruzeiro: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Neyser Villarreal. Técnico: Artur Jorge

Arbitragem

Árbitro Principal: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Árbitro Assistente 1: Luiz Claudio Regazone

Árbitro Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira

Quarto Árbitro: Wagner Silveira Echevarria

VAR: Daniel Nobre Bins

Retrospecto entre as equipes

Ao longo de 60 partidas disputadas em toda a história entre as equipes, a Raposa leva vantagem sobre o Leão da Barra.