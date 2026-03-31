CAMPEONATO BRASILEIRO
Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo
Após Data Fifa, Leão busca primeira vitória fora de casa na competição
Por Valdomiro Neto
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O Esporte Clube Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 1º, às 20h, para enfrentar o time do Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Mineirão e marca a volta do certame nacional após a pausa para a Data Fifa.
Pelo campeonato nacional, o Vitória vem de resultado positivo contra o time do Mirassol, no qual venceu pelo placar de 1 a 0, no Barradão. O Leão atualmente ocupa a décima colocação o Brasileirão e busca vencer a primeira partida longe de Salvador.
O Cruzeiro vem de empate contra a equipe do Santos, pelo placar de 0 a 0. A raposa ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e amarga a última colocação, com apenas quatro pontos conquistados até então.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Erick, Matheuzinho; Renê [Renzo López]. Técnico: Jair Ventura
Cruzeiro: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Neyser Villarreal. Técnico: Artur Jorge
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Arbitragem
Árbitro Principal: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Árbitro Assistente 1: Luiz Claudio Regazone
Árbitro Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira
Quarto Árbitro: Wagner Silveira Echevarria
VAR: Daniel Nobre Bins
Retrospecto entre as equipes
Ao longo de 60 partidas disputadas em toda a história entre as equipes, a Raposa leva vantagem sobre o Leão da Barra.
- 35 vitórias do Cruzeiro
- 12 triunfos do Vitória
- 13 empates
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