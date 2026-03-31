Baiana de 10 anos faz história e vence a Copa do Mundo de Ginástica

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Isabella Mendes no pódio da premiação - Foto: Melogym/CBG

A jovem atleta baiana Isabella Mendes, de apenas 10 anos, entrou para a história do esporte nacional ao se tornar a primeira brasileira a ganhar o Internacional Open Cantanhede FIG World Cup.

A competição é uma etapa primária da Copa do Mundo de Ginástica Aeróbica e foi realizada em Portugal, na última sexta-feira, 27.

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Com a conquista, a jovem ginasta baiana alcança um feito inédito a ser considerada a melhor atleta infantil do mundo na modalidade.

A Confederação Brasileira de Ginástica utilizou as redes sociais para parabenizar Isabella sobre o desempenho na competição.

Destaque no cenário nacional

Isabella ja vinha ganhando destaque no cenário brasileiro. Em 2025 se tornou a primeira baiana de ginástica aeróbica na categoria infantil. Agora abre a temporada de 2026 com um título mundial em sua prateleira

“Estou muito feliz. Era um sonho que se tornou realidade e espero poder continuar trazendo medalhas para o meu estado e país” comemorou isabela

Elogios da delegação brasileira

A árbitra da delegação, Marília Pires, falou sobre o que a conquista de Isabella representa e como inspira a nova geração.

“Essa conquista representa coragem, dedicação, disciplina e o brilho de um talento que já inspira uma geração inteira. É a prova de que sonhos, quando acompanhados de trabalho sério, se transformam em conquistas inesquecíveis”, disse.

Reconhecimento da Familia

Os pais de Isabella, Stephanie e Diego, classificaram o momento como inesquecível e um misto de gratidão, emoção e alegria.

“Foi um misto de gratidão, emoção, alegria e realização. Ouvir o hino brasileiro em solo estrangeiro foi arrebatador. Até então, só víamos isso acontecer com grandes atletas na televisão".