FEITO INÉDITO
Baiana de 10 anos faz história e vence a Copa do Mundo de Ginástica
Jovem é a primeira brasileira a conquistar o ouro na modalidade
Por Valdomiro Neto
Siga o A TARDE no Google
A jovem atleta baiana Isabella Mendes, de apenas 10 anos, entrou para a história do esporte nacional ao se tornar a primeira brasileira a ganhar o Internacional Open Cantanhede FIG World Cup.
A competição é uma etapa primária da Copa do Mundo de Ginástica Aeróbica e foi realizada em Portugal, na última sexta-feira, 27.
Com a conquista, a jovem ginasta baiana alcança um feito inédito a ser considerada a melhor atleta infantil do mundo na modalidade.
A Confederação Brasileira de Ginástica utilizou as redes sociais para parabenizar Isabella sobre o desempenho na competição.
Destaque no cenário nacional
Isabella ja vinha ganhando destaque no cenário brasileiro. Em 2025 se tornou a primeira baiana de ginástica aeróbica na categoria infantil. Agora abre a temporada de 2026 com um título mundial em sua prateleira
“Estou muito feliz. Era um sonho que se tornou realidade e espero poder continuar trazendo medalhas para o meu estado e país” comemorou isabela
Leia Também:
Elogios da delegação brasileira
A árbitra da delegação, Marília Pires, falou sobre o que a conquista de Isabella representa e como inspira a nova geração.
“Essa conquista representa coragem, dedicação, disciplina e o brilho de um talento que já inspira uma geração inteira. É a prova de que sonhos, quando acompanhados de trabalho sério, se transformam em conquistas inesquecíveis”, disse.
Reconhecimento da Familia
Os pais de Isabella, Stephanie e Diego, classificaram o momento como inesquecível e um misto de gratidão, emoção e alegria.
“Foi um misto de gratidão, emoção, alegria e realização. Ouvir o hino brasileiro em solo estrangeiro foi arrebatador. Até então, só víamos isso acontecer com grandes atletas na televisão".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes