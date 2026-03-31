Da obra ao gramado: ex-Vitória reforça Feira FC após quase virar pedreiro

Guilherme Bastos em apresentação no Feira FC - Foto: Divulgação / FEIRA FC

O Feira FC anunciou na tarde desta segunda-feira, 30, pelas redes sociais, o seu mais novo reforço para a Série B do Campeonato Baiano. Trata-se do lateral-esquerdo Guilherme Bastos.

Guilherme Bastos tem 22 anos e atuava pelo Bahia de Feira, onde disputou as divisões de base, e têm passagens pelas formações do Vitória e Ceará, equipe no qual se tornou jogador profissional.

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Recomeço na carreira

Após deixar a equipe do Vitória, Guilherme Bastos se viu sem emprego e como única opção de vida trabalhar como ajudante de pedreiro. Ele seguiu em obras até receber a oportunidade de jogar pelo sub-20 do time do Canaã, onde conseguiu retomar a sua carreira no futebol e dar a volta por cima.

Após jogar pelo Canaã, Guilherme Bastos ainda seguiu por equipes como Atlético Goianiense, Grêmio Anápolis, e Iporá.

O atleta chegou até o Bahia de Feira em 2026, onde entrou em campo pela primeira divisão do Campeonato Baiano, e disputou seis partidas pelo Tremendão.

Expectativa de vestir a camisa do Feira FC

Guilherme Bastos em sua apresentação falou sobre o convite recebido e a sua expectativa de estrear com a camisa do novo clube e destacou a produtividade da equipe.

“Assim que o pessoal da diretoria entrou em contato comigo, apresentando o projeto, achei um projeto bacana, com muita visibilidade, pelas pessoas também que viriam para o clube. Então, não pensei duas vezes em fechar com o Feira e tenho certeza de que iremos começar uma grande história aqui neste clube", afirmou.

“A semana de trabalho foi muito produtiva, deu para ver que o grupo é bom, o elenco é bom, assim como os trabalhos também. Todo mundo dando o seu máximo. Então, eu estou gostando do que estou vendo nos treinos aqui durante a semana. Tenho certeza de que a gente vai conseguir os objetivos aqui no Feira", declarou o jogador.

Recém-criado, o Feira FC tem surpreendido pelo alto investimento e já contratou jogadores famosos como o goleiro Sidão, ex-São Paulo, e o atacante Thiago Galhardo, de sucesso no Inter e passagem por outros clubes tradicionais. A equipe estreante vai disputar a Série B do Campeonato Baiano nesta temporada.