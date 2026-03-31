Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TUDO OU NADA

Últimas vagas da Copa do Mundo 2026: veja onde assistir ao vivo

Doze seleções entram em campo nesta terça em jogos decisivos que definem os últimos classificados para o Mundial

Redação

Por Redação

31/03/2026 - 6:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo
Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo -

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 chegam ao seu último dia nesta terça-feira, 31, quando serão definidos os seis últimos classificados para o torneio. Com quatro confrontos válidos pela repescagem europeia e dois pela repescagem mundial, a rodada decisiva completa o quadro de seleções que estarão no próximo Mundial. Confira abaixo todas as partidas, chaveamentos, horários e transmissões dos confrontos decisivos.

Eliminatórias da Copa 2026 - Europa

Repescagem Final

Bósnia x Itália

  • Local: Estádio Bilino Polje, Zenica.
  • Horário: 15h45 (de Brasília).
  • Onde assistir: sportv

Quem vencer entra no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Suécia x Polônia

  • Local: Strawberry Arena, Solna.
  • Horário: 15h45 (de Brasília).
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Suecos e poloneses se enfrentam valendo uma vaga no Grupo F do próximo Mundial, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.

Kosovo x Turquia

  • Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina.
  • Horário: 15h45 (de Brasília).
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Quem vencer a partida em Pristina se classifica para a Copa do Mundo, entrando no Grupo D, que conta com Estados Unidos, Austrália e Paraguai.

República Tcheca x Dinamarca

  • Local: Estádio Letná, Praga.
  • Horário: 15h45 (de Brasília).
  • Onde assistir: Disney+

A partida em Praga classificará apenas uma seleção, que entra no Grupo A da Copa do Mundo 2026, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.

Eliminatórias da Copa 2026 - Repescagem mundial

RD Congo x Jamaica

  • Local: Estádio Akron, Guadalajara.
  • Horário: 18h (de Brasília).
  • Onde assistir: sportv e CazéTV

O vencedor da partida em Guadalajara entra no Grupo K e enfrenta Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

Iraque x Bolívia

  • Local: Gigante de Acero, Monterrey.
  • Horário: meia-noite de terça para quarta (de Brasília).
  • Onde assistir: sportv e CazéTV

O confronto define o último integrante do grupo da morte: a chave I já conta com França, Senegal e Noruega.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Futebol internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Últimas vagas da Copa 2026: veja onde assistir ao vivo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x