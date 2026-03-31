Últimas vagas da Copa do Mundo 2026: veja onde assistir ao vivo
Doze seleções entram em campo nesta terça em jogos decisivos que definem os últimos classificados para o Mundial
Por Redação
As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 chegam ao seu último dia nesta terça-feira, 31, quando serão definidos os seis últimos classificados para o torneio. Com quatro confrontos válidos pela repescagem europeia e dois pela repescagem mundial, a rodada decisiva completa o quadro de seleções que estarão no próximo Mundial. Confira abaixo todas as partidas, chaveamentos, horários e transmissões dos confrontos decisivos.
Eliminatórias da Copa 2026 - Europa
Repescagem Final
Bósnia x Itália
- Local: Estádio Bilino Polje, Zenica.
- Horário: 15h45 (de Brasília).
- Onde assistir: sportv
Quem vencer entra no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá, Suíça e Catar.
Suécia x Polônia
- Local: Strawberry Arena, Solna.
- Horário: 15h45 (de Brasília).
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Suecos e poloneses se enfrentam valendo uma vaga no Grupo F do próximo Mundial, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia.
Kosovo x Turquia
- Local: Estádio Fadil Vokrri, Pristina.
- Horário: 15h45 (de Brasília).
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Quem vencer a partida em Pristina se classifica para a Copa do Mundo, entrando no Grupo D, que conta com Estados Unidos, Austrália e Paraguai.
República Tcheca x Dinamarca
- Local: Estádio Letná, Praga.
- Horário: 15h45 (de Brasília).
- Onde assistir: Disney+
A partida em Praga classificará apenas uma seleção, que entra no Grupo A da Copa do Mundo 2026, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.
Eliminatórias da Copa 2026 - Repescagem mundial
RD Congo x Jamaica
- Local: Estádio Akron, Guadalajara.
- Horário: 18h (de Brasília).
- Onde assistir: sportv e CazéTV
O vencedor da partida em Guadalajara entra no Grupo K e enfrenta Portugal, Colômbia e Uzbequistão.
Iraque x Bolívia
- Local: Gigante de Acero, Monterrey.
- Horário: meia-noite de terça para quarta (de Brasília).
- Onde assistir: sportv e CazéTV
O confronto define o último integrante do grupo da morte: a chave I já conta com França, Senegal e Noruega.
