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NORDESTÃO 2026

Jacuipense empata em Pituaçu e soma primeiro ponto na Copa do Nordeste

Leão do Sisal fica na igualdade sem gols e vira a chave para a estreia na Série D

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/03/2026 - 21:47 h | Atualizada em 30/03/2026 - 22:19

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Imagem ilustrativa da imagem Jacuipense empata em Pituaçu e soma primeiro ponto na Copa do Nordeste
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O Jacuipense empatou em 0 a 0 com o América-RN na noite desta segunda-feira, 30, e pontuou pela primeira vez na Copa do Nordeste no Estádio Pituaçu, em Salvador. Em sua primeira participação na história da fase de grupos do torneio, o Leão do Sisal perdeu na estreia para o Sport, mas segue em busca de vaga no mata-mata.

O duelo fechou a segunda rodada da competição e, na terceira colocação, o Jacuipense se encontra atrás de Fortaleza e Retrô, que possuem 6 pontos e estão invictos. ABC, com 1 ponto, e Maranhão, que ainda não pontuou, completam o Grupo D do Nordestão.

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O Leão do Sisal volta a campo no próximo sábado, 4, para a estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe encara o ASA-AL, às 17h, em Alagoas, para largar bem rumo ao acesso à Série C do Brasileiro.

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No dia 8 de abril, a equipe encara Ferroviário, às 19h30, no Presidente Vargas, em Fortaleza, e decide as outras últimas rodadas decisivas contra ASA, Ceará, fora de casa, e Imperatriz, como mandante, na Copa do Nordeste.

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Tags:

Copa do Nordeste jacuipense

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