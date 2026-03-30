Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REENCONTRO

Ex-Bahia, Artur relembra parceria com Roger Machado: "Preciso de você"

Atacante projeta retomar estilo "agudo" que o consagrou no Esquadrão em 2019

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/03/2026 - 20:21 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Artur em treinamento pelo São Paulo
Artur em treinamento pelo São Paulo -

Uma parceria que já fez sucesso no Bahia foi reeditada e promete dar bons frutos ao São Paulo, que é comandado pelo técnico Roger Machado e apresentou, nesta segunda-feira, 30, a contratação do atacante Artur Victor. A dupla se formou pela última vez em 2019, quando ambos defendiam o Esquadrão de Aço.

Artur e Roger Machado se encontraram pela primeira vez no Palmeiras, em 2018, e, no ano seguinte, lideraram o Tricolor no primeiro turno do Brasileirão que ficou marcado pela emblemática sexta colocação. O jogador de 28 anos destacou a importância do treinador para a sua chegada ao clube paulista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Já tivemos oportunidade de trabalhar duas vezes com o Roger. Sei do que ele é capaz, do caráter dele. Ele me ligou e falou: "preciso de você novamente". Das características que estava precisando. E você receber uma ligação dessas torna as coisas mais fáceis", disse Artur em entrevista coletiva.

O Roger sempre gostou de jogar com esse beirada agudo, que tente o drible, finalize
Artur Victor Guimarães

"Eu acho que vou me encaixar muito bem nessa equipe dele, indo para cima. Minhas características são ir para cima, arriscar, tentar, continuar. Eu vinha perdendo isso. Mas venho buscando melhorar a cada dia e a confiança está vindo, voltando", completou.

Bons tempos em Salvador

Artur pelo Bahia
Artur pelo Bahia | Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Em 2019, Artur marcou dez gols e distribuiu nove assistências em 55 jogos pelo Bahia sob o comando de Roger Machado, durante o período em que esteve emprestado junto ao Palmeiras. O atacante foi vendido ao Red Bull Bragantino na temporada seguinte por cerca de 6 milhões de euros — valor que o Tricolor não conseguiria desembolsar em tempos antes da 'Era City'.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Artur Victor EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artur em treinamento pelo São Paulo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Artur em treinamento pelo São Paulo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Artur em treinamento pelo São Paulo
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Artur em treinamento pelo São Paulo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x