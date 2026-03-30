Ex-Bahia, Artur relembra parceria com Roger Machado: "Preciso de você"

Artur em treinamento pelo São Paulo - Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Uma parceria que já fez sucesso no Bahia foi reeditada e promete dar bons frutos ao São Paulo, que é comandado pelo técnico Roger Machado e apresentou, nesta segunda-feira, 30, a contratação do atacante Artur Victor. A dupla se formou pela última vez em 2019, quando ambos defendiam o Esquadrão de Aço.

Artur e Roger Machado se encontraram pela primeira vez no Palmeiras, em 2018, e, no ano seguinte, lideraram o Tricolor no primeiro turno do Brasileirão que ficou marcado pela emblemática sexta colocação. O jogador de 28 anos destacou a importância do treinador para a sua chegada ao clube paulista.

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"Já tivemos oportunidade de trabalhar duas vezes com o Roger. Sei do que ele é capaz, do caráter dele. Ele me ligou e falou: "preciso de você novamente". Das características que estava precisando. E você receber uma ligação dessas torna as coisas mais fáceis", disse Artur em entrevista coletiva.

O Roger sempre gostou de jogar com esse beirada agudo, que tente o drible, finalize Artur Victor Guimarães

"Eu acho que vou me encaixar muito bem nessa equipe dele, indo para cima. Minhas características são ir para cima, arriscar, tentar, continuar. Eu vinha perdendo isso. Mas venho buscando melhorar a cada dia e a confiança está vindo, voltando", completou.

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Artur pelo Bahia | Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Em 2019, Artur marcou dez gols e distribuiu nove assistências em 55 jogos pelo Bahia sob o comando de Roger Machado, durante o período em que esteve emprestado junto ao Palmeiras. O atacante foi vendido ao Red Bull Bragantino na temporada seguinte por cerca de 6 milhões de euros — valor que o Tricolor não conseguiria desembolsar em tempos antes da 'Era City'.