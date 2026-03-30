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O DESABAFO DO CAMISA 10

Neymar desabafa após ficar fora da Seleção: "A galera te massacra"

Craque revela sofrimento com cobranças em vídeo publicado em seu canal no Youtube

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/03/2026 - 21:01 h

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Neymar em campo pela Seleção Brasileira
Neymar em campo pela Seleção Brasileira -

A pausa da Data FIFA serviu para Neymar dividir com o público um pouco dos bastidores de sua rotina fora dos gramados. Em vídeo publicado em seu canal no Youtube nesta segunda-feira, 30, o atacante fez um desabafo sobre a pressão enfrentada por jogadores no Brasil em meio ao momento de críticas diante a sua ausência na convocação da Seleção Brasileira.

"É um preço ser jogador, é difícil, porque no Brasil é muito massacrante. A galera te massacra demais. Eles não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo certo: é f...; sou grato para c..., mas eu trabalhei para isso, mas eu sou um ser humano", declarou.

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"Tenho os mesmos sentimentos que você, eu também sofro, eu sinto dor, acordo de mau humor, eu choro, fico p..., fico feliz, normal. Por que não posso fazer as coisas normais?", continuou.

O vídeo publicado mostra Neymar passando tempo ao lado das filhas e fazendo atividades realizadas em casa com foco na prevenção de lesões. O conteúdo também trouxe registros do jogador acompanhando o amistoso entre Brasil e França, com destaque para a atuação de Kylian Mbappé, ex-companheiro no Paris Saint-Germain, que marcou um dos gols da vitória francesa.

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Nos vídeos, o jogador também comentou sua condição física em jogos recentes. Segundo ele, houve preocupação com possíveis dores musculares no clássico contra o Corinthians, disputado semanas atrás.

"Um jogo que me senti muito bem foi contra o Vasco, foi um jogo que não senti dor nenhuma. Contra o Corinthians, eu já estava com um certo receio de posteriores. Contra o Inter, estava um pouco mais solto, com um pouco mais de confiança para correr, arrancar", afirmou.

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