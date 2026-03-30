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FOI ALVO

Vitória tentou contratação de zagueiro de time paulista; saiba quem é

Jogador foi alvo do Leão da Barra na janela de transferências

João Grassi

Por João Grassi

30/03/2026 - 16:21 h | Atualizada em 30/03/2026 - 20:12

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Patrick, zagueiro do Novorizontino
Patrick, zagueiro do Novorizontino -

Conforme revelado pelo presidente Fábio Mota, o Esporte Clube Vitória buscava dois reforços na janela, um atacante e um zagueiro, tendo apresentado o centroavante Renê nesta segunda-feira, 30. A contratação do defensor, porém, acabou não se concretizando.

De acordo com o diretor de futebol Sérgio Papellin, um dos alvos do Leão da Barra era o atleta Patrick, de 26 anos, que defende o Grêmio Novorizontino. Ele detalhou a tentativa durante entrevista coletiva no Barradão.

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“Busquei muito o zagueiro do Novorizontino, que se chama Patrick, passei mais de uma semana tentando negociar a vinda dele pra cá. Até que recebemos a negativa definitiva do Novorizontino”, confirmou.

Além disso, Papellin falou sobre a busca pelo retorno de Wagner Leonardo, e que o negócio não evoluiu por causa do treinador Luís Castro, que não liberou a saída do zagueiro apesar da pouca minutagem em campo.

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Alvo de gigantes

Canhoto e destaque da equipe do interior paulista, Patrick chegou a ser procurado por clubes como Atlético-MG e Internacional, além de ter sido também ligado a Corinthians, Santos e São Paulo.

Conforme o jornalista Jorge Nicola, os representantes do zagueiro buscam uma transferência para o exterior e a pedida do Novorizontino para vendê-lo é de R$ 9,1 milhões.

Na atual temporada, Patrick disputou 13 jogos pelo Tigre do Vale e acumula uma assistência, sendo um dos principais jogadores da equipe comandada pelo ex-Bahia Enderson Moreira.

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