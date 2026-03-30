Atacante móvel e pronto pra estrear: Vitória apresenta Renê

Renê e Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Último reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória até o fechamento da janela de transferências doméstica, o atacante Renê foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta segunda-feira, 30. O atleta de 22 anos afirmou estar em meio a "oportunidade da sua vida".

Em entrevista coletiva no Barradão, Renê afirmou que a escolha pelo Vitória passou pelo "projeto" apresentado pelo diretor de futebol Sérgio Papellin, que conversou com ele e acertou a contratação na reta final da janela.

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"Muito grato por estar aqui no Vitória, é um grande time, muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e a escolha do Vitória foi a melhor possível. Não tinha como não querer vir pra cá. Vestir essa camisa aqui é um orgulho pra mim e pra minha família", enalteceu o atacante.

Recém chegado, o novo camisa 91 revelou ainda não ter conversado com o técnico Jair Ventura, mas garantiu que está pronto para estrear se for acionado. "Sim, estou pronto. A Portuguesa saiu agora da Copa do Brasil, então estava jogando", afirmou.

Entre jogadores com diferentes perfis, o elenco do Vitória agora conta com quatro centroavantes. Renê falou sobre suas características e como pode contribuir para a equipe rubro-negra.

"Sou um jogador muito móvel, que ataca muito espaço, que se movimenta bastante. Sou um jogador brigador e com uma finalização muito boa", afirmou.

Em 2024 e 2025 eu joguei de ponta, mas como centroavante é a posição que eu conheço melhor, onde sei os atalhos para o gol. Tenho um bom relacionamento com a bola e finalizo bem. Renê - Atacante do Vitória

Pressão e novos desafios

Estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, Renê vai enfrentar o maior desafio de sua carreira em um clube de massa. Ele comentou sobre a pressão e a dificuldade de jogar contra adversários de nível mais alto.

"Estou bem tranquilo sobre a pressão. Sou jogador e tenho que conviver com isso. Já joguei pela Portuguesa e tinha um pouco de pressão, mas nenhum momento senti e creio que aqui vou ser feliz", projetou.

Renê durante entrevista de apresentação | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Já joguei contra times da Série A. É a oportunidade da minha vida. Creio que vou me dar muito bem. Vou correr, me esforçar para dar muita alegria com esse manto", finalizou o atacante.

Próximo desafio

O Vitória enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Será a oportunidade de Renê estrear pelo Leão.