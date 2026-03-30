NOVO CONTRATADO
Atacante móvel e pronto pra estrear: Vitória apresenta Renê
Jogador de 22 concedeu sua primeira entrevista após chegar no clube
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Último reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória até o fechamento da janela de transferências doméstica, o atacante Renê foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta segunda-feira, 30. O atleta de 22 anos afirmou estar em meio a "oportunidade da sua vida".
Em entrevista coletiva no Barradão, Renê afirmou que a escolha pelo Vitória passou pelo "projeto" apresentado pelo diretor de futebol Sérgio Papellin, que conversou com ele e acertou a contratação na reta final da janela.
"Muito grato por estar aqui no Vitória, é um grande time, muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e a escolha do Vitória foi a melhor possível. Não tinha como não querer vir pra cá. Vestir essa camisa aqui é um orgulho pra mim e pra minha família", enalteceu o atacante.
Leia Também:
Recém chegado, o novo camisa 91 revelou ainda não ter conversado com o técnico Jair Ventura, mas garantiu que está pronto para estrear se for acionado. "Sim, estou pronto. A Portuguesa saiu agora da Copa do Brasil, então estava jogando", afirmou.
Entre jogadores com diferentes perfis, o elenco do Vitória agora conta com quatro centroavantes. Renê falou sobre suas características e como pode contribuir para a equipe rubro-negra.
"Sou um jogador muito móvel, que ataca muito espaço, que se movimenta bastante. Sou um jogador brigador e com uma finalização muito boa", afirmou.
Em 2024 e 2025 eu joguei de ponta, mas como centroavante é a posição que eu conheço melhor, onde sei os atalhos para o gol. Tenho um bom relacionamento com a bola e finalizo bem.
Pressão e novos desafios
Estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, Renê vai enfrentar o maior desafio de sua carreira em um clube de massa. Ele comentou sobre a pressão e a dificuldade de jogar contra adversários de nível mais alto.
"Estou bem tranquilo sobre a pressão. Sou jogador e tenho que conviver com isso. Já joguei pela Portuguesa e tinha um pouco de pressão, mas nenhum momento senti e creio que aqui vou ser feliz", projetou.
"Já joguei contra times da Série A. É a oportunidade da minha vida. Creio que vou me dar muito bem. Vou correr, me esforçar para dar muita alegria com esse manto", finalizou o atacante.
Próximo desafio
O Vitória enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Será a oportunidade de Renê estrear pelo Leão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes