Vitória carrega histórico negativo contra o Cruzeiro em Minas Gerais

Cruzeiro 2x2 Vitória pela Série B de 2021, na Arena Independência - Foto: Bruno Haddad | Cruzeiro

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Cruzeiro costuma ser um adversário complicado em Minas Gerais. Nos 28 confrontos entre as equipes no sudeste do país, foram 22 derrotas, quatro empates e somente dois resultados positivos. O aproveitamento é de apenas 12%.

Nos últimos 10 encontros entre as equipes com mando da Raposa, o Leão da Barra não venceu nenhum deles. A última vitória rubro-negra aconteceu há 16 anos, quando fez 1 a 0 pela rodada 15 do Brasileirão de 2010, com gol de Júnior Diabo Loiro, em duelo realizado no Ipatingão.

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Cruzeiro e Vitória se enfrentaram pela última vez em novembro do ano passado, pela 31ª rodada da Série A, quando a equipe mineira aplicou 3 a 1 no Mineirão. Atletas que estiveram em campo na derrota, Camutanga, Neris, Ramon, Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra, Erick, Osvaldo e Renato Kayzer, além dos lesionados Dudu, Edu e Renzo López, seguem no elenco em 2026.

Outro remanescente daquele jogo é o técnico Jair Ventura, que ressaltou sobre a dificuldade de encarar um adversário "pesado", mesmo estando em má fase na temporada. A Raposa ainda não ganhou no atual Campeonato Brasileiro.

"Agora a gente volta a jogar fora de novo, um adversário pesado, dificílimo, que fez um campeonato no ano passado muito bom. Teve a troca de treinador agora, vai ser a estreia do novo treinador, mas agora é descansar", disse Jair.

Cruzeiro vs Vitória em Minas Gerais

Brasileirão 2025 — Cruzeiro 3x1 Vitória

Brasileirão 2024 — Cruzeiro 3x1 Vitória

Série B 2021 — Cruzeiro 2x2 Vitória

Série B 2020 — Cruzeiro 1x0 Vitória

Brasileirão 2018 — Cruzeiro 3x0 Vitória

Brasileirão 2017 — Cruzeiro 0x0 Vitória

Copa do Brasil 2016 — Cruzeiro 2x1 Vitória

Brasileirão 2016 — Cruzeiro 2x2 Vitória

Brasileirão 2014 — Cruzeiro 3x1 Vitória

Brasileirão 2013 — Cruzeiro 5x1 Vitória

Brasileirão 2010 — Cruzeiro 0x1 Vitória

Brasileirão 2009 — Cruzeiro 2x0 Vitória

Brasileirão 2008 — Cruzeiro 2x1 Vitória

Copa do Brasil 2006 — Cruzeiro 4x0 Vitória

Brasileirão 2004 — Cruzeiro 4x0 Vitória

Brasileirão 2003 — Cruzeiro 1x0 Vitória

Brasileirão 2000 — Cruzeiro 3x1 Vitória

Seletiva Libertadores 1999 — Cruzeiro 3x1 Vitória

Brasileirão 1998 — Cruzeiro 0x2 Vitória

Copa do Brasil 1998 — Cruzeiro 2x0 Vitória

Brasileirão 1996 — Cruzeiro 2x1 Vitória

Brasileirão 1995 — Cruzeiro 3x0 Vitória

Brasileirão 1994 — Cruzeiro 2x1 Vitória

Brasileirão 1990 — Cruzeiro 2x1 Vitória

Brasileirão 1988 — Cruzeiro 5x1 Vitória

Brasileirão 1978 — Cruzeiro 0x0 Vitória

Brasileirão 1974 — Cruzeiro 6x1 Vitória

Brasileirão 1972 — Cruzeiro 4x0 Vitória

Renato Kayzer e Lucas Silva em Cruzeiro 3x1 Vitória pelo Brasileirão de 2025 | Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Próximo encontro

O Vitória terá a chance de melhorar seu retrospecto como visitante diante do Cruzeiro. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Brasileirão, no Mineirão.