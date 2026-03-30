RETROSPECTO
Vitória carrega histórico negativo contra o Cruzeiro em Minas Gerais
Leão da Barra acumula jejum sem vencer contra a Raposa como visitante
Por João Grassi
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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Cruzeiro costuma ser um adversário complicado em Minas Gerais. Nos 28 confrontos entre as equipes no sudeste do país, foram 22 derrotas, quatro empates e somente dois resultados positivos. O aproveitamento é de apenas 12%.
Nos últimos 10 encontros entre as equipes com mando da Raposa, o Leão da Barra não venceu nenhum deles. A última vitória rubro-negra aconteceu há 16 anos, quando fez 1 a 0 pela rodada 15 do Brasileirão de 2010, com gol de Júnior Diabo Loiro, em duelo realizado no Ipatingão.
Cruzeiro e Vitória se enfrentaram pela última vez em novembro do ano passado, pela 31ª rodada da Série A, quando a equipe mineira aplicou 3 a 1 no Mineirão. Atletas que estiveram em campo na derrota, Camutanga, Neris, Ramon, Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra, Erick, Osvaldo e Renato Kayzer, além dos lesionados Dudu, Edu e Renzo López, seguem no elenco em 2026.
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Outro remanescente daquele jogo é o técnico Jair Ventura, que ressaltou sobre a dificuldade de encarar um adversário "pesado", mesmo estando em má fase na temporada. A Raposa ainda não ganhou no atual Campeonato Brasileiro.
"Agora a gente volta a jogar fora de novo, um adversário pesado, dificílimo, que fez um campeonato no ano passado muito bom. Teve a troca de treinador agora, vai ser a estreia do novo treinador, mas agora é descansar", disse Jair.
Cruzeiro vs Vitória em Minas Gerais
- Brasileirão 2025 — Cruzeiro 3x1 Vitória
- Brasileirão 2024 — Cruzeiro 3x1 Vitória
- Série B 2021 — Cruzeiro 2x2 Vitória
- Série B 2020 — Cruzeiro 1x0 Vitória
- Brasileirão 2018 — Cruzeiro 3x0 Vitória
- Brasileirão 2017 — Cruzeiro 0x0 Vitória
- Copa do Brasil 2016 — Cruzeiro 2x1 Vitória
- Brasileirão 2016 — Cruzeiro 2x2 Vitória
- Brasileirão 2014 — Cruzeiro 3x1 Vitória
- Brasileirão 2013 — Cruzeiro 5x1 Vitória
- Brasileirão 2010 — Cruzeiro 0x1 Vitória
- Brasileirão 2009 — Cruzeiro 2x0 Vitória
- Brasileirão 2008 — Cruzeiro 2x1 Vitória
- Copa do Brasil 2006 — Cruzeiro 4x0 Vitória
- Brasileirão 2004 — Cruzeiro 4x0 Vitória
- Brasileirão 2003 — Cruzeiro 1x0 Vitória
- Brasileirão 2000 — Cruzeiro 3x1 Vitória
- Seletiva Libertadores 1999 — Cruzeiro 3x1 Vitória
- Brasileirão 1998 — Cruzeiro 0x2 Vitória
- Copa do Brasil 1998 — Cruzeiro 2x0 Vitória
- Brasileirão 1996 — Cruzeiro 2x1 Vitória
- Brasileirão 1995 — Cruzeiro 3x0 Vitória
- Brasileirão 1994 — Cruzeiro 2x1 Vitória
- Brasileirão 1990 — Cruzeiro 2x1 Vitória
- Brasileirão 1988 — Cruzeiro 5x1 Vitória
- Brasileirão 1978 — Cruzeiro 0x0 Vitória
- Brasileirão 1974 — Cruzeiro 6x1 Vitória
- Brasileirão 1972 — Cruzeiro 4x0 Vitória
Próximo encontro
O Vitória terá a chance de melhorar seu retrospecto como visitante diante do Cruzeiro. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 1º, às 20h, pela 9ª rodada do Brasileirão, no Mineirão.
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