Vitória perde para o Cruzeiro e desperdiça chance de deixar zona

Vitória e Cruzeiro se enfrentaram pela 31ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O segundo melhor mandante do returno fez valer a estatística - no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 1, abrindo a 31ª rodada do Brasileirão com 60 pontos e encostando no vice-líder Flamengo, com apenas um ponto a mais, e o líder Palmeiras, dois pontos à frente do Cruzeiro.

Já o Vitória segue estagnado na zona de rebaixamento, com os mesmos 31 pontos que o colocavam na 17ª posição. Agora, restam sete rodadas para o Leão da Barra se salvar do vermelho e fugir da Série B.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na partida, o placar foi aberto por Kaio Jorge, de pênalti, com apenas seis minutos de bola rolando. Pouco depois, aos 22, ele de novo - livre na direção do gol, Kaio marcou mais um, ampliando ainda mais a diferença no Mineirão.

Aos 36 minutos, a lei do ex fez com que Willian Oliveira reagisse para o Vitória, marcando o primeiro rubro-negro ao cabecear um cruzamento de Aitor no gol. No entanto, oito minutos depois, Arroyo marcou o primeiro gol da carreira pelo Cruzeiro, e ampliou o placar mais uma vez.

O jogo

Não existiu jogo calmo nos primeiros minutos. Em uma partida desde o início com um amarelo com um minuto de jogo, um lançamento encontrou Kaio Jorge junto com Thiago Couto na área, resultando nos gritos do Mineirão pedindo pela revisão do lance.

O árbitro, inicialmente, não marcou - mas o VAR discordou e a revisão deu o pênalti para o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge chamou a responsabilidade e bateu no cantinho de Thiago Couto, abrindo o placar para os cruzeirenses.

Placar ampliado

O Vitória seguiu tentando, e achou duas chances de igualar o placar. A segunda, aos 21 minutos, surgiu com Kayzer cabeceando na área e Aitor recebendo pela esquerda, mas mandando a bola direto na trave.

Cruzeiro e Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Quem não faz, toma, e o Leão da Barra levou. Um minuto depois, Kaio Jorge brilhou mais uma vez, recebendo um lançamento e indo livre até o gol rubro-negro. Apesar da marcação do impedimento, o VAR analisou o lance e legalizou a bola na rede do artilheiro.

Vitória reagindo

O Vitória não desistiu nem deixou simples. Criando cada vez mais tentativas, Matheuzinho mandou direto na defesa de Cássio, que deixou o rebote para Kayzer, impedido. O Cruzeiro ia na frente, mas o Vitória buscava logo atrás.

Cruzeiro e Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Leão foi tentando, até que conseguiu. Com um cruzamento de Aitor, Willian Oliveira mandou de cabeça direto no gol, marcando para o Vitória e diminuindo a diferença no placar. Três minutos depois, Kaio Jorge tentou reagir com o terceiro, mandando uma bola na trave direita de Thiago.

Cruzeiro fecha

Não demorou até que a Raposa conseguisse. Aos 44 minutos, Arroyo garantiu a distância no placar usando um erro de saída de bola do Leão, que chegou nele para mandar direto no gol inesquecível para o equatoriano - o primeiro que fez na carreira pelo Cruzeiro.

O primeiro tempo terminou com Matheuzinho caído no campo, recebendo atendimento após falta cometida por Christian. O jogador chegou a voltar no segundo tempo e jogar por onze minutos, mas acabou sendo substituído por Kike Saverio na primeira oportunidade do recém-chegado sob o comando de Jair Ventura.

Cruzeiro e Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A segunda etapa começou com uma boa defesa de Thiago Couto em bola de canhota de Arroyo, marcada como a maior emoção de um segundo tempo muito mais tranquilo do que os primeiros 45 minutos.

Sem gols, os dois times desenvolveram um segundo tempo mais morno, com Gabigol acertando a trave no último lance da partida e deixando o Cruzeiro encostado nos líderes do Brasileirão com a partida de abertura da rodada.

Cruzeiro e Vitória pela 31ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Ficha Técnica

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - 31ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace), Christan (Eduardo) e Matheus Pereira (Japa); Arroyo (Gabigol) e Kaio Jorge (Sinisterra). Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Thiago Couto; Camutanga (Edu), Neris e Zé Marcos (Osvaldo); Willian Oliveira, Dudu (Pepê), Ramon, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho (Kike Saverio); Erick e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Kaio Jorge aos seis e aos 22 minutos do primeiro tempo, Willian Oliveira aos 36 minutos do primeiro tempo, Arroyo aos 44 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Dudu, Camutanga, Zé Marcos, Edu (Vitória), Jonathan Jesus, William, Christian e Gabigol (Cruzeiro)

Arbitragem