VAI PAGAR O SALÁRIO
Palmeiras perde titular contra o Bahia e é recompensado pela Fifa
Piquerez se lesionou jogando pela Seleção Uruguaia e os salários serão cobertos pela entidade
Por Marina Branco
Siga o A TARDE no Google
O Palmeiras terá que lidar com a ausência de Joaquín Piquerez em campo contra Grêmio e Bahia após a lesão - mas a Fifa tranquilizou o clube ao menos financeiramente. Lesionado enquanto defendia a seleção uruguaia, o lateral-esquerdo terá seus salários pagos integralmente pela entidade durante todo o período de recuperação.
A compensação ocorre por meio do mecanismo de proteção da entidade, criado para ressarcir clubes que cedem atletas às seleções e os recebem de volta lesionados. Com isso, o Verdão não precisará arcar com os vencimentos fixos do jogador até seu retorno aos gramados.
Leia Também:
Precisa de cirurgia
Piquerez sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo esquerdo durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado na última sexta-feira, em Wembley. O lateral deixou o campo de maca e retornou ao Brasil no dia seguinte, sendo entregue ao departamento médico do clube.
Após análises médicas, foi decidido submeter o atleta a cirurgia, considerando inclusive a possibilidade de recuperação antes da Copa do Mundo. Assim, o uruguaio já está fora do próximo compromisso palmeirense, contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 21h30.
No final de semana, fica de fora da partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h30, no domingo, 5, pela Série A do Brasileirão.
Como funciona o mecanismo da Fifa
O programa da Fifa é acionado quando um jogador convocado sofre lesão e fica afastado por pelo menos 28 dias. Após avaliação médica, a entidade assume os custos salariais dentro de limites estabelecidos.
O valor máximo de pagamento é de 20 mil euros por dia (cerca de R$ 120 mil), podendo chegar a um teto de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões) em casos mais longos, com afastamentos de até seis meses.
Anualmente, a FIFA reserva cerca de 80 milhões de euros, quase R$ 500 milhões, para esse tipo de compensação. Com o respaldo financeiro garantido, o clube agora concentra esforços na recuperação de Piquerez, peça importante do elenco para a sequência da temporada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes