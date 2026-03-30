Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMISTOSO

Brasil x Croácia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Seleção tenta reação após derrota para a França e encara rival que a eliminou no Mundial de 2022

Por Marina Branco

30/03/2026 - 17:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira -

Ainda tem mais Brasil antes da Copa do Mundo - a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, 31, às 21h, para enfrentar a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo.

O duelo marca o segundo compromisso da equipe nesta Data Fifa, e marca a chance de resposta após a derrota por 2 a 1 para a França.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Do outro lado, a Croácia chega embalada após vencer a Colômbia por 2 a 1, também nos Estados Unidos, e encara o confronto como oportunidade de repetir, ou até ampliar, a confiança construída desde a última Copa, em que eliminou o próprio Brasil e chegou ao terceiro lugar geral.

Leia Também:

Vitória tentou contratação de zagueiro de time paulista; saiba quem é
Atacante móvel e pronto pra estrear: Vitória apresenta Renê
Time recém-criado quebra recorde e lota estádio com futebol feminino

Transmissão

A partida terá transmissão ao vivo na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela Cazé TV e GE TV.

Prováveis escalações

Brasil: Bento (Ederson); Ibañez, Marquinhos, Leo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Kramaric e Baturina. Técnico: Zlatko Dalic.

Arbitragem

  • Árbitro: Guido Gonzales Jr (EUA)
  • Assistente 1: Nick Uranga
  • Assistente 2: Cory Richardson (EUA)

A lista final da convocação para a Copa do Mundo será divulgada no dia 18 de maio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo Croácia seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

x