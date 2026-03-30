AMISTOSO
Brasil x Croácia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Seleção tenta reação após derrota para a França e encara rival que a eliminou no Mundial de 2022
Por Marina Branco
Ainda tem mais Brasil antes da Copa do Mundo - a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, 31, às 21h, para enfrentar a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo.
O duelo marca o segundo compromisso da equipe nesta Data Fifa, e marca a chance de resposta após a derrota por 2 a 1 para a França.
Do outro lado, a Croácia chega embalada após vencer a Colômbia por 2 a 1, também nos Estados Unidos, e encara o confronto como oportunidade de repetir, ou até ampliar, a confiança construída desde a última Copa, em que eliminou o próprio Brasil e chegou ao terceiro lugar geral.
Transmissão
A partida terá transmissão ao vivo na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV e no YouTube pela Cazé TV e GE TV.
Prováveis escalações
Brasil: Bento (Ederson); Ibañez, Marquinhos, Leo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.
Croácia: Livakovic; Erlic, Vuskovic e Pongracic; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Kramaric e Baturina. Técnico: Zlatko Dalic.
Arbitragem
- Árbitro: Guido Gonzales Jr (EUA)
- Assistente 1: Nick Uranga
- Assistente 2: Cory Richardson (EUA)
A lista final da convocação para a Copa do Mundo será divulgada no dia 18 de maio.
