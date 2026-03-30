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Time recém-criado quebra recorde e lota estádio com futebol feminino

Mais de 63 mil torcedores lotaram estádio em empate pela NWSL no primeiro jogo do Denver Summit como mandante

Marina Branco

Por Marina Branco

30/03/2026 - 15:26 h

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Denver Summit lotando estádio
Denver Summit lotando estádio -

O futebol feminino alcançou uma marca importantíssima no último sábado, 28. Em seu primeiro jogo como mandante, o Denver Summit levou 63.004 torcedores ao estádio e estabeleceu o maior público da história da National Women's Soccer League, no empate sem gols contra o Washington Spirit.

A marca supera com folga o recorde anterior, registrado em 2025, quando o Bay FC também enfrentou o Washington Spirit no Oracle Park.

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Estreia em casa histórica

O recorde ganha ainda mais peso por se tratar do primeiro jogo do Denver Summit diante de sua torcida, após três partidas como visitante. Pouco antes do início do segundo tempo, a ex-jogadora e sócia do clube, Jordan Angeli, anunciou o público oficial, levando o estádio à euforia.

O recorde coroou um momento especial da equipe, que surgiu em 2026 e já conquistou sua primeira vitória ao bater o Gotham FC, atual campeão da liga, por 2 a 0, além de somar pontos diante do Orlando Pride, time de Marta.

Evento especial

Antes mesmo da bola rolar, a cidade de Denver já mostrava mobilização em torno da nova franquia. O clube promoveu ações com cafeterias locais, que criaram bebidas temáticas, organizou eventos de futebol de rua e contou com a presença do jogador Bruce Brown, que apareceu com a camisa da equipe em um jogo do Denver Nuggets.

O evento também reuniu nomes de destaque de diferentes áreas. Estiveram no estádio personalidades como Brandi Chastain, Julie Foudy, a ginasta olímpica Aly Raisman, além de Bryce Young, Mellody Hobson e Malala Yousafzai.

Brasileiras na NWSL

O crescimento da NWSL também se reflete na presença internacional, inclusive com atletas brasileiras. Seis das 26 convocadas por Arthur Elias para a Fifa Series atuam na liga, além da própria Marta.

São elas Lorena (Kansas City), Angelina (Orlando Pride), Maiara (Angel City), Ary Borges (Angel City), além das atacantes Ludmila, Dudinha e Gabi Portilho (todas do San Diego Wave).

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Tags:

futebol feminino público recorde

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