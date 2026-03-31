CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Athletico-PR: onde assistir, provável escalação e arbitragem
Esquadrão volta a jogar em casa após a data fifa pela nona rodada do Brasileirão
Por Valdomiro Neto
Após a pausa de 15 dias para a realização dos últimos amistosos da Seleção Brasileira pré-Copa do Mundo, o Esporte Clube Bahia volta a entrar em campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é contra a equipe do Athletico Paranaense, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 1, às 20h, na Arena Fonte Nova.
A última partida do Esquadrão disputada em casa, foi contra o Bragantino, no dia 18 de março, quando venceu o time paulista pelo placar de 2 a 0, pela Série A do certame nacional. Na última rodada antes da pausa para a Data FIFA, o Bahia foi goleado pelo Remo com o placar de 4 a 1, em partida que aconteceu no Estádio do Mangueirão.
O Bahia contará com o retorno do seu capitão, Éverton Ribeiro, que estava fora por conta de uma lesão posterior na coxa direita. Além dele, o Esquadrão conta com os retornos de Gilberto, que estava fora se recuperando de uma cirurgia de apendicite, do atacante Dell, que estava cumprindo suspensão pelo STJD, além de Acevedo, que também suspenso.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)
Prováveis escalações
Bahia: João Paulo; Acevedo; Gabriel Xavier. Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Éverton Ribeiro); Kike Oliveira, Everaldo e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Athlético Paranaense: Santos, Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellman
Arbitragem
Árbitro Principal: Jonathan Benkenstein Pinheiro
Árbitro Assistente 1: Maira Mastella Moreira
Árbitro Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna
Quarto Arbitro: Bruno Mota Correia
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Desfalques:
Bahia
- Ruan Pablo
- Ronaldo
- Kanu*
- Willian José*
*Ainda há incerteza, mas não devem estar à disposição
Athlético Paranaense
- Arthur Dias
- Isaac
- Chiqueti
Números do confronto
Ao longo da história, Bahia e Athlético Paranaense se enfrentaram 45 vezes, com retrospecto favorável para o Furacão.
- Vitórias do Bahia: 12
- Vitórias do Athletico-PR: 22
- Empates : 11
