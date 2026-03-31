HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Athletico-PR: onde assistir, provável escalação e arbitragem

Esquadrão volta a jogar em casa após a data fifa pela nona rodada do Brasileirão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

31/03/2026 - 8:29 h | Atualizada em 31/03/2026 - 11:37

Bahia x Athletico-PR em campo
Bahia x Athletico-PR em campo -

Após a pausa de 15 dias para a realização dos últimos amistosos da Seleção Brasileira pré-Copa do Mundo, o Esporte Clube Bahia volta a entrar em campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é contra a equipe do Athletico Paranaense, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 1, às 20h, na Arena Fonte Nova.

A última partida do Esquadrão disputada em casa, foi contra o Bragantino, no dia 18 de março, quando venceu o time paulista pelo placar de 2 a 0, pela Série A do certame nacional. Na última rodada antes da pausa para a Data FIFA, o Bahia foi goleado pelo Remo com o placar de 4 a 1, em partida que aconteceu no Estádio do Mangueirão.

O Bahia contará com o retorno do seu capitão, Éverton Ribeiro, que estava fora por conta de uma lesão posterior na coxa direita. Além dele, o Esquadrão conta com os retornos de Gilberto, que estava fora se recuperando de uma cirurgia de apendicite, do atacante Dell, que estava cumprindo suspensão pelo STJD, além de Acevedo, que também suspenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: João Paulo; Acevedo; Gabriel Xavier. Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick (Éverton Ribeiro); Kike Oliveira, Everaldo e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Athlético Paranaense: Santos, Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar. Técnico: Odair Hellman

Arbitragem

Árbitro Principal: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Árbitro Assistente 1: Maira Mastella Moreira

Árbitro Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna

Quarto Arbitro: Bruno Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Desfalques:

Bahia

  • Ruan Pablo
  • Ronaldo
  • Kanu*
  • Willian José*

*Ainda há incerteza, mas não devem estar à disposição

Athlético Paranaense

  • Arthur Dias
  • Isaac
  • Chiqueti

Números do confronto

Ao longo da história, Bahia e Athlético Paranaense se enfrentaram 45 vezes, com retrospecto favorável para o Furacão.

  • Vitórias do Bahia: 12
  • Vitórias do Athletico-PR: 22
  • Empates : 11

