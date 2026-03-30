Ronaldo Fenômeno tenta comprar SAF de clube do interior de SP

Ronaldo Fenômeno - Foto: Reprodução I Instagram

O mundo do futebol está cada vez mais dominado pelas SAFs, e um clube do interior de São Paulo pode estar chegando perto de receber uma das maiores figuras do futebol brasileiro como acionista - Ronaldo Fenômeno.

O ex-atacante está analisando propostas de investimento na Inter de Limeira, lideradas por seu antigo parceiro no Cruzeiro, Enrico Ambrogini.

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O plano será apresentado oficialmente ao Conselho Deliberativo do clube nesta terça-feira, 31, e prevê a assunção da gestão por meio de uma SAF, com participação direta de Ronaldo caso o projeto seja aprovado.

Projeto de longo prazo

A proposta desenhada por Ambrogini projeta um investimento total de R$ 454 milhões ao longo de 10 anos. O objetivo é levar a Inter de Limeira, clube da Série C do Brasileirão, à elite do Campeonato Brasileiro em um prazo de até oito temporadas.

Nos dois primeiros anos (2026 e 2027), o aporte inicial pode chegar a R$ 20 milhões. O valor seria direcionado ao fortalecimento do futebol profissional, desenvolvimento das categorias de base, modernização administrativa e tecnológica, além de melhorias estruturais no centro de treinamento e no estádio.

Histórico de Ronaldo no comando de clubes

Esta não seria a primeira vez que Ronaldo Fenômeno comanda um time de futebol. Quando deixou os gramados, o ex-jogador se tornou gestor e empresário, focando na reestruturação financeira e esportiva de clubes tradicionais, mas com problemas econômicos

Ronaldo assumiu o controle do clube espanhol Real Valladolid em 2018, tornando-se acionista majoritário. Sua gestão foi marcada por altos e baixos, com o clube alternando entre a primeira e a segunda divisão espanhola, e ele vendeu sua participação no clube em 2025.

Ronaldo pelo Real Valladolid | Foto: Real Valladolid

No final de 2021, Ronaldo adquiriu 90% das ações da SAF do Cruzeiro por cerca de R$ 400 milhões. Sua gestão focou em reestruturar a dívida do clube, que estava na Série B, e promover o acesso à elite do futebol brasileiro. Ronaldo vendeu sua parte na SAF do Cruzeiro em 2024.



Agora, em 2026, segue para um novo clube, potencialmente a Inter de Limeira.

Negociação

A proposta ganhou visibilidade após uma publicação de Ambrogini nas redes sociais, na qual aparece ao lado de Ronaldo vestindo a camisa da Inter. O executivo destacou o simbolismo do projeto e a ligação pessoal com a cidade.

"O sonho se tornando realidade! Dia 31/03/26 é a apresentação e votação da minha proposta para ser investidor da Inter de Limeira, em SP, cidade dos meus avós. E eu não tô sozinho nessa", escreveu.

Na postagem, Ronaldo comentou "Vamos, Leão!", aumentando ainda mais as expectativas pela entrada do ex-jogador como acionista.

A decisão sobre a proposta será tomada após reunião com os conselheiros da Inter de Limeira. Enquanto isso, dentro de campo, o clube segue focado na estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para domingo, 5, às 17h, contra o Floresta, no Limeirão.